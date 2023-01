Mezi mlýnskými kameny se ocitl okříšský starosta Zdeněk Ryšavý. Ten je členem sociální demokracie (ČSSD), přičemž v prvním kole prezidentské volby podpořil Danuši Nerudovou a nyní se vyslovil pro Petra Pavla. Na jeho osobním facebookovém profilu ho za to mnozí kritizují, jiní oceňují. Do diskuse se zapojili i současní či bývalí politici včetně těch nejvyšších, a to jak zleva, tak zprava.