Moravské Budějovice leží na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem, auta ale už jedenáct let míjí střed města a jezdí po obchvatu. Můžete takto s odstupem doby říct, nakolik to zasáhlo život v centrum? Já bych řekl, že jsme nejen na hlavní trase Jihlava-Znojmo, ale hlavně Praha-Vídeň. Když jsme tehdy dělali obchvat města, tak jsem měl trochu obavu, že se město umrtví. To se ale nesplnilo, obchody v centru fungují. Obchvat tedy splnil účel – kamiony, které zatěžovaly město, už tudy nejezdí, ale je tu stejně pořád živo. Teď se připravuje jižní obchvat. Jedná se o investici kraje, my tomu jen pomáháme. Tento obchvat odkloní auta jedoucí z Třebíče na Znojmo.

* Moravské Budějovice mají přes 7000 obyvatel.

* Rozpočet města je 217 milionů korun.

* První zmínka o Moravských Budějovicích pochází z roku 1231.

V centru je ale pořád dost osobních aut. Jak se vám to daří řešit?

Osobní auta jsou problémem asi většiny měst. Dřív bylo jedno auto v rodině, teď ho má každý člen rodiny. Jsem domluvený s pracovníky odboru investic, aby kdykoli jdou po městě, přemýšleli, kde by mohla vzniknout další parkovací místa. Loni jsme dělali velkou investiční akci v části Mexiko, kdy se opravovalo několik ulic, kde jsme vybudovali pro danou lokalitu dvacet nových parkovacích míst.

Připravujete nějaká další podobná parkoviště, která pomohou místním obyvatelům?

Teď připravujeme podobnou investiční akci přímo u centra, na náměstí Svobody a v okolních ulicích. Projektant dostal za úkol, aby zjistil možnosti, kde by se tam dala další místa vybudovat. Takto se podařilo najít asi padesát nových parkovacích míst. Zároveň jsou tam i stávající místa. Padesát sice není moc, stovka by byla samozřejmě lepší, ale určitě to pomůže.

Asi před měsícem jste skončili třetí v Kraji Vysočina v soutěži Přívětivý úřad. Za co konkrétně to bylo?

Tu soutěž vyhlašuje ministerstvo vnitra. Je dlouhodobá, už jsme v ní uspěli několikrát. Důvodů, proč tomu tak je, bychom našli víc. Mohu říct ale jeden konkrétní příklad. Když jsem nastoupil do čela města, úřední dny byly pouze pondělí a středa. To se mi nelíbilo, řekl jsem, že úředníci jsou tu pro lidi, a tak jsme úřad otevřeli od pondělí do pátku. Začalo se nám to velmi pozitivně vracet, lidé byli spokojení. Takových věcí bylo víc, například jsme zavedli kodex úředníka, který jasně říká, jak se úředníci mají chovat k lidem. Právě to se pak projevilo ve výsledcích soutěže Přívětivý úřad. Jedná se o velice komplexní dotazník, v němž se odpovídá na asi sedmdesát otázek. Těmi ministerstvo vnitra zjišťuje, jak lidé na radnici pracují, jaké mají postupy či jak řeší různé problémy. Je toho opravdu hodně, ale vyplatí se to.

Žijeme v době pandemie. Ovlivnil covid chod úřadu?

Ovlivnil, ale vyřešili jsme to. Když to vypuklo a vše se zavíralo, dodržovali jsme příkaz ministerstva vnitra, abychom zkrátili úřední dobu na pondělí a středu. Následně jsme to udělali tak, že jsme lidem nabídli možnost telefonických či e-mailových objednávek. Fungovalo to tím způsobem, že poslali papíry dopředu, úředník to zpracoval, žadatel poté přišel osobně, úředník si ho vyzvedl u dveří a vše vyřídil tak, aby se s nikým dalším nemohl setkat. Nezamezili jsme tím frontám před radnicí, za to se lidem ještě dodatečně omlouvám, ale byla to asi jediná možnost, jak zajistit chod úřadu. Díky tomu jsme ale vše zvládli. A za to děkuji jak lidem, tak úředníkům.