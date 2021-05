A brzy začne sloužit místním lidem. „Čekáme na kolaudační souhlas, trošku se to protáhlo, ale co se týče stavebních prací máme hotovo, už se bude upravovat jen nejbližší okolí toho domu,“ sdělil starosta Starče Čestmír Linhart.

Kromě toho, že při stavbě využili původní prostor má bytový dům i další výhody. „Jednou z nich je to, že se nachází ve středu obce. Má dobrou dostupnost, je to kousek na poštu nebo do obchodu. Senioři si zvládnou dojít i na autobus. Nejde o dům s pečovatelskou službou, ale v blízkosti je zdravotnické středisko,“ vyjmenoval Čestmír Linhart.

Podle jeho slov městysi doposud podobné místo chybělo. „Proto máme radost, že se povedlo bytový dům postavit. Domeček je v podstatě náš, protože jsme na to měli čas a budovali jsme jej postupně. Už máme připravené i nějaké návrhy podmínek bydlení tak, aby to bylo přívětivé pro naše lidi a tak, aby to příliš městys nezatěžovalo. Primárně je bydlení určené pro seniory a mladé obyvatele," nastínil starosta.

V novostavbě jsou byty různých velikostí. „Celkem je rozdělený na dvanáct jednotek, jsou tam garsonky, dva dvoupokojové byty a jeden třípokojový byt, který bychom chtěli podržet nějaké mladé rodině,“ vyjmenoval Čestmír Linhart.

Projekt dostupného bydlení pro obyvatele vítají i místní. „Já jsem ráda, je to dobře, že to městys postavil. Zvlášť, když to bude jak pro místní, tak i pro mladé. Na mladé lidi a rodiny se totiž většinou tolik necílí,“ mínila obyvatelka Starče Vlasta Tomková.