Už měsíc jsou lidé ve Starči bez lékaře. Doktor Zdeněk Kéda, který v ordinaci sloužil od své atestace, zemřel v červenci.

„V současnosti jsme bez lékaře, a to ho sháníme, kde můžeme. Zatím platíme sestřičku, která zůstává dvakrát do týdne. Do konce měsíce vydává lidem karty. Když si je nevyzvednou, zašleme je na kraj, kde si je pak budou muset lidé sami vyžádat,“ sdělil starosta Čestmír Linhart.