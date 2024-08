Hukot vrtulníku , všude policisté. Obyvatelé jižní části Třebíče a obcí v její blízkosti si ty chvíle asi ještě vybaví. Je to přesně rok, co se ztratil důchodce ze Starče u Třebíče. A to za velice zvláštních okolností, které stále vyvolávají řadu otázek.

Vše začalo v podvečer neděle 27. srpna. Zmíněný muž (ročník 1945) tou dobou seděl ve stařečské hospůdce Voslovna. Ta se nachází v samém centru městysu, asi půl kilometru od jeho bydliště. Místní si na ten večer dobře vzpomínají.

PAYWALL

Redaktor Deníku rok od této události do Starče zajel a hostů v hospůdce se zeptal, jak tehdejší večer probíhal. Podle nich muž seděl na venkovní zahrádce, vypil asi tři piva a odjel. Slůvko „odjel“ je v tomto případu důležité – důchodce byl totiž hůře pohyblivý, a proto používal elektrickou tříkolku pro invalidy.

Tento scénář potvrdili hned na začátku pátrání i policisté. „Z domu odjel v odpoledních hodinách na elektrickém tříkolovém vozíku do místního restauračního zařízení v centru obce. Z tohoto zařízení odjel kolem půl šesté večer po ulici Mlýnská,“ sdělila tehdy mluvčí vysočinské policie Jana Kroutilová.

Nejenže je člověk používající tuto pomůcku poměrně dost nápadný, ale ještě zvláštnější je, že se ztratil jak on, tak i tato tříkolka. Při pohledu z Voslovny to vypadalo, že na ní odjíždí domů, kde ho čekali jeho blízcí. Jenže se nedočkali, a tak jej nejprve začali hledat sami. Když se jim to nepodařilo, zkontaktovali policii. Ta záhy nasadila i pátrací vrtulník, který nejdříve prohledával okolí Starče. Konkrétně oblast od třebíčského sídliště Borovina až po Mastník, pozornost věnoval i okolí Pekelného kopce.

Ráno 28. srpna policisté rozeslali zprávu médiím, aby předala informace o zmizelém důchodci veřejnosti. O tom, že je nezvěstný, informovalo i vedení Starče. Policie i městys prosily o pomoc každého, kdo by o muži cokoli věděl. Následně znovu vzlétl vrtulník – tentokrát však prohledával hlavně terén v okolí vodní nádrže Markovka, která se nachází východně od Starče. Tato dvě místa od sebe leží jen asi šest kilometrů vzdušnou čarou. Pohodlná přímá spojnice mezi však nevede, asfaltka za Kracovicemi přechází v polní cestu, která v té době navíc byla značně rozkopaná z důvodu výstavby vodovodu. Auto by po ní neprojelo, menší dopravní prostředek by to ale zvládl.

Markovka se ke všemu nalézá na zcela opačné straně než zmíněná Mlýnská ulice. Ta má však několik odboček, přičemž důchodce jednu z nich podle místních využil a stočil směr. Horní cestou, mimo hlavní silnici procházející Starčí, pak projel na Kracovice. „Jeden můj kamarád tam má na domě kameru. Na ní bylo vidět, jak tudy projíždí,“ uvedl jeden ze stálých hostů hospůdky Voslovna.

Policie tehdy zorganizovala rozsáhlé pátrání. „Do akce jsme nasadili desítky policistů, hasičů, dobrovolníků a také policejní vrtulník. Na základě zveřejněné výzvy se nám podařilo od svědků zjistit, že senior se v neděli večer zřejmě vydal ze Starče až na okraj Třebíče do blízkosti vodní nádrže Markovka u Kožichovic,“ informovala před rokem policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na Markovku přijela i potápěčská jednotka z Brna. Hladinu nádrže křižoval nafukovací člun, z něhož se do vody nořili muži v neoprenech. Jejich kolegové pročesávali břehy a dlouhými tyčemi bodali do dna. Pokud by někde bylo uvízlé tělo, zřejmě by se tímto zásahem uvolnilo a vyplavalo by na hladinu. A na nebi stále kroužil vrtulník.

Ale kde nic, tu nic. Muž i tříkolka zmizeli, jako by se po nich země slehla. Policie ho proto stále eviduje v seznamu hledaných osob. „Seniora se do současné doby nepodařilo vypátrat. Žádné další tipy jsme neobdrželi, pátrání po muži ale stále pokračuje. I když ve vodní nádrži Markovka, kde je důvodné podezření, že zmizel, natolik rozsáhlé pátrací akce už nyní neprobíhají,“ sdělila mluvčí Čírtková rok po vyhlášení pátrání.

Kdyby snad o muži, který byl v době svého zmizení oblečený do červeného trička, riflových kalhot a hnědé mikiny, někdo věděl další podrobnosti, policisté informace uvítají. Policie žádá občany, aby veškeré informace k pohřešovaným nebo hledaným osobám sdělili na linku 158, případně na nejbližší služebně Policie České republiky, nebo zaslali e-mail na adresu národního operačního centra policejního prezídia oopp@pcr.cz.