Opakovaně rozbité kontejnery na bioodpad a nepořádek okolo. Tak to donedávna vypadalo v zahrádkářské kolonii U Mastníka v Moravských Budějovicích. Město se nakonec domluvilo se svozovou firmou a kontejnery úplně odstranilo.

Kontejner na bioodpad. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Roman Cichocki

Zahrádkářům vzkázalo, ať zelený odpad ze zahrad vozí do jiných část města, kde je na to nově víc nádob, nebo rovnou do technických služeb. Nabídlo řešení, ovšem méně pohodlné. „Mělo by to i jiné řešení, dát tam kameru a byl by klid. Já každý týden u kontejnerů ještě uklízel, protože to bylo před mou zahradou a kvůli pár pitomcům, co to převraceli a házeli tam, co neměli, budou teď všichni zahrádkáři vyvážet do technických služeb. Děkujeme vám!“ vzkázal radnici na facebooku města Stanislav Vybíral.