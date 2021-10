O angličtině natáčí youtubová videa, pět let ji přes léto učil na Oxfordské univerzitě. Nyní Bronislav Sobotka, který pochází z Koněšína na Třebíčsku, díky tomu vyhrál živnostníka roku Kraje Vysočina. „Nechci jen učit, chci, aby si lidé angličtinu skutečně zamilovali,“ řekl.

Sobotka, který sám sebe označuje i za nadšeného učitele angličtiny, zároveň zvítězil také v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař. Ta oceňuje živnostníky, kteří v podnikání překonali různé překážky. „Jsem dyslektik a dysgrafik, byl jsem nestudijní typ. Ve škole mi říkali, ať se nehlásím na vysokou, že nemůže učit někdo, komu to samotnému nešlo. Ale zvládl jsem to a nyní pomáhám lidem se zamilovat do angličtiny,“ vysvětlil Sobotka.

To, že se nevzdal, ocenil i porotce David Kouřil. „Čišelo z něj zapálení pro činnost, které se věnuje. Měl jednoznačně nejlepší sebeprezentaci z krajských finalistů,“ zhodnotil.

Firma z Brodu zabodovala s prádlem

Na druhém místě se umístil Petr Vondrák, který se věnuje oboru vstřikování termoplastů. Bronzovou příčku získala Tereza Černá se svým bezobalovým obchodem.

V kategorii firma Vysočiny se nejlépe umístila havlíčkobrodská Pleas, která vyrábí prádlo. Stříbrným místem porota ocenila firmu MHA z Humpolce. Ta se stará o podporu marketingu. Třetí příčku obsadila společnost Vodaservis ze Žďáru nad Sázavou, která se zabývá technologiemi na úpravu pitné vody.

Vítězové krajských kol postupují do celorepublikového finále. O firmu a živnostníka roku 2021 budou soutěžit 7. prosince na pražském Žofíně. „Nevěděl jsem, že budeme vystupovat, všechny to překvapilo. Možná to ale o to bylo autentičtější. Teď si už zjistím, na co se mám připravit a jaký bude dress code, abych nepřišel jen v kostkované košili,“ s úsměvem dodal Sobotka.