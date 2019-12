Okříšky /FOTO/ - Sportovní areál v Okříškách získal ocenění v soutěži Komunální projekt roku, vyhlašované časopisem Moderní obec.

Starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý při přebírání ceny. | Foto: Městys Okříšky

Okříšky se do soutěže letos přihlásily poprvé, a to se třemi projekty: Kulturním domem, sportovním areálem za sokolovnou a SMS zpravodajstvím. „V koutku duše jsme trochu věřili, že by mohla zaujmout rekonstrukce kulturního domu. A potom přišlo překvapení. Vítězným projektem v kategorii sport a veřejné zdraví se stala rekonstrukce sportovního areálu,“ komentoval ocenění starosta Zdeněk Ryšavý.