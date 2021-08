Ukončení užívání autobusových zastávek už schválila městská rada. „Ukončení smlouvy je s tříměsíční výpovědní lhůtu. Společnosti je v prodlení s placením faktur, dluh momentálně činí třiasedmdesát tisíc korun, a proto jsme podali žalobu k soudu,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

S tím ale nesouhlasí soukromý dopravce, podle něj jsou poplatky nezákonné. „Provozovatel autobusového nádraží odmítl naše autobusy na nádraží vpustit. Důvodem bylo, že naše společnost požadovala jasné vysvětlení, jaké služby za poplatky, které si město od dopravců účtuje, cestující skutečně získá,“ sdělil Josef Šelepa z United Buses.

Dopravci platí poplatek za vjezd autobusu na nádraží už dlouhé roky. Praxe fungovala ještě předtím, než se provozovatelem nádraží stalo město Třebíč. „Je to podobná situace jako u autobusových nádraží v jiných městech. Například na Florenc v Praze si žádný dopravce nedovolí vjet, aniž by měl zaplacený poplatek. Nejde totiž o veřejnou autobusovou zastávku, ale o uzavřený areál,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy třebíčské radnice Aleš Kratina.

Společnosti United Buses se situace nelíbí, a proto podala stížnost na krajský úřad. „Je z důvodu porušení zákona o silniční dopravě. Samotné autobusové nádraží je zpoplatněno, na rozdíl od druhého u vlakového nádraží, které zpoplatněno být nesmí. Odmítáme platiti za domnělé služby, které ve skutečnosti nejsou veřejnosti ani dopravcům poskytovány,“ upozornil Josef Šelepa.

Linky dopravce United Buses, které jezdí přes Třebíč



- Praha – Jihlava – Třebíč



- České Budějovice – Třebíč – Brno



- Dačice – Třebíč – Brno – do rozhodnutí Správního úřadu

Město ale o žádné stížnosti neví. „Z krajského úřadu nemáme žádné takové informace. Nicméně právní oddělení krajského úřadu kontrolovalo naši smlouvu o využívání stání dopravcem a konstatovalo, že je vše v pořádku,“ uvedla Martakidisová.

Soukromý dopravce proto uvažuje o zrušení zastávky v areálu nádraží. V jízdních řádech by zůstala pouze ta na ulici Sucheniova. Bližší informace však dopravce do uzávěrky Deníku nesdělil. Podle radnice to ale nic neřeší. „I přes přesun zastávek na průtah využívají cestující této společnosti zázemí autobusového nádraží, přitom se na úhradě provozních nákladů tento dopravce nepodílí,“ doplnil Kratina.

Peníze, které město za poplatky z vjezdů získá, pak podle radnice slouží k revitalizaci areálu. Letos se je v plánu oprava druhého patra nádražní budovy. „Prostory jsou původní, asi čtyřicet let staré a proto je chceme zrekonstruovat tak, aby ta budova byla v pořádku. Říká se, že každé nádraží je vstupní branou do města, tak by to mělo nějak vypadat,“ řekl místostarosta Třebíče Vladimír Malý.