Mnohem lépe než v jiných částech republiky si na Vysočině vedli sociální demokraté. Nejvíce hlasů dostali na Pelhřimovsku a na Žďársku.

„Sociální demokracie měla na Vysočině už od roku 1990 vždycky lepší výsledky, než byl celostátní průměr. Rozhodně to ale není něco, z čeho bychom se měli radovat. Pokud to mám okomentovat, tak je to jako jednooký mezi slepými králem,“ řekl novoměstský starosta Michal Šmarda, jehož jméno bylo na volebním lístku sociálních demokratů na druhém místě.

Jako první sečetli volební hlasy na Pelhřimovsku. Nejvíce hlasů tam dostala koalice Spolu, hned za ní se umístilo hnutí Ano.

Na Jihlavsku a na Žďársku zvítězila také koalice Spolu, a to s poměrně velkou převahou.

Naopak na Havlíčkobrodsku a Třebíčsku dali voliči přednost hnutí ANO. „Náš výsledek na Vysočině hodnotím kladně. Obhájili jsme čtyři mandáty, a to považuji za úspěch. Děkuji všem voličům za důvěru,“ okomentovala výsledek voleb na Vysočině Monika Oborná z hnutí ANO.

Havlíčkobrodsko

volební účast: 68,77

pořadí zvolených stran s procenty

Koalice Spolu 27,2

Hnutí ANO 29,16

Piráti a Starostové 13,03

SPD 8,13

do parlamentu se nedostaly strany s procenty

Komunistická strana Čech a Moravy 5,02

Strana zelených 1,13

Švýcarská demokracie 0,23

Volný blok 0,98

ČSSD 6,15

Přísaha Roberta Šlachty 4,86

Aliance národních sil 0,12

Trikolora Svobodní Soukromníci 2,50

Aliance pro budoucnost 0,34

Hnutí Prameny 0,11

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0,14

Koruna Česká (monarch. Strana) 0,22

Moravské zemské hnutí 0,04

Otevřeme ČR normálnímu životu 0,44

Moravané 0,11

Jihlavsko

volební účast: 68,94

pořadí zvolených stran s procenty

Koalice Spolu 29,50

Hnutí ANO 25,11

Piráti a Starostové 13,63

SPD 9,65

do parlamentu se nedostaly strany s procenty

Komunistická strana Čech a Moravy 4,15

Strana zelených 0,91

Švýcarská demokracie 0,32

Volný blok 1,2

ČSSD 5,29

Přísaha Roberta Šlachty 5,63

Aliance národních sil 0,06

Trikolora Svobodní Soukromníci 3,17

Aliance pro budoucnost 0,18

Hnutí Prameny 0,14

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0,12

Koruna Česká (monarch. Strana) 0,12

Moravské zemské hnutí 0,09

Otevřeme ČR normálnímu životu 0,43

Moravané 0,19

Pelhřimovsko

volební účast: 68,88

pořadí zvolených stran s procenty

Koalice Spolu 27,08

Hnutí ANO 26,39

Piráti a Starostové 14,88

SPD 7,82

do parlamentu se nedostaly strany s procenty

Komunistická strana Čech a Moravy 4,43

Strana zelených 0,72

Švýcarská demokracie 0,28

Volný blok 0,91

ČSSD 8,59

Přísaha Roberta Šlachty 5,07

Aliance národních sil 0,07

Trikolora Svobodní Soukromníci 2,50

Aliance pro budoucnost 0,19

Hnutí Prameny 0,11

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0,21

Koruna Česká (monarch. Strana) 0,12

Moravské zemské hnutí 0,06

Otevřeme ČR normálnímu životu 0,37

Moravané 0,12

Třebíčsko

volební účast: 68,68

pořadí zvolených stran s procenty

Koalice Spolu 25,57

Hnutí ANO 28,21

Piráti a Starostové 12,82

SPD 10,42

do parlamentu se nedostaly strany s procenty

Komunistická strana Čech a Moravy 5,45

Strana zelených 0,69

Švýcarská demokracie 0,25

Volný blok 1,42

ČSSD 5,59

Přísaha Roberta Šlachty 5,35

Aliance národních sil 0,07

Trikolora Svobodní Soukromníci 2,58

Aliance pro budoucnost 0,20

Hnutí Prameny 0,15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0,14

Koruna Česká (monarch. Strana) 0,11

Moravské zemské hnutí 0,18

Otevřeme ČR normálnímu životu 0,31

Moravané 0,40

Žďársko

volební účast: 69,33

pořadí zvolených stran s procenty

Koalice Spolu 30,08

Hnutí ANO 25,15

Piráti a Starostové 13,57

SPD 8,11

do parlamentu se nedostaly strany s procenty

Komunistická strana Čech a Moravy 4,29

Strana zelených 0,70

Švýcarská demokracie 0,27

Volný blok 1,10

ČSSD 7,70

Přísaha Roberta Šlachty 5,13

Aliance národních sil 0,07

Trikolora Svobodní Soukromníci 2,40

Aliance pro budoucnost 0,20

Hnutí Prameny 0,10

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0,14

Koruna Česká (monarch. Strana) 0,10

Moravské zemské hnutí 0,13

Otevřeme ČR normálnímu životu 0,33

Moravané 0,34