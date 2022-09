Borovinský kulturák nedávno zakoupila radnice za čtyřiadvacet milionů korun od soukromého vlastníka. Ten jej používal coby prodejnu nábytku. Město chce budovu ze šedesátých let minulého století nyní opravit a využívat opět pro společenské akce. „Upřímně řečeno, nevím, proč město ten barák koupilo. Máme kulturní dům Fórum, Pasáž, Národní dům. Prý je v Borovině velký sál, ale ten přece tyhle baráky mají taky. Je ale fakt, že v borovinském kulturáku jsem nikdy nebyl, na to jsem moc mladý. Nedovedu si tedy ty prostory představit. Ale je mi jasné, že u těch čtyřiadvaceti milionů to neskončí. Opravit tak velký barák, to bude stát další desítky milionů,“ přemýšlí Pavel Krása.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Ten si své vědomosti o kulturním domě bude moci rozšířit na dni otevřených dveří, který se koná tuto sobotu, 10. září. „Ale jo, docela by mě zajímalo, jak to tam vypadá. Tak se tam možná vypravím. Starší bratr mi jednou vyprávěl, že tam byl někdy na konci osmdesátých let na Jen počkej, zajíci. A rodiče tam prý chodili na zábavy,“ přemítá Krása.

Obrovský sál

Jeho vrstevník Pavel Richter ví o něco více. Stejně jako Krása do něj nikdy nezavítal, ale na rozdíl od něj s jeho koupí souhlasí. „Mně se ta myšlenka líbí. Když se to tam zmodernizuje, určitě se to dá dobře využívat. Třeba i pro začínající kapely. Nebo pro různé konference. Viděl jsem fotky velkého sálu, ten je vážně obrovský, takový snad není ani ve Fóru. A co vím, tak pro hodně Třebíčáků a hlavně Boroviňáky je to srdeční záležitost. Rozhodně bude lepší, když to bude sloužit svému účelu, než aby se to prodalo někomu, kdo by to zboural. Zajímám se o architekturu a téhle stavby by byla škoda,“ říká Richter.

Kulturní dům v Třebíči-Borovině bude stát 24 milionů. Plus další úpravy

Mladší Třebíčané by se na slavnou borovinskou éru mohli ptát těch starších. Rád na ni vzpomíná Miloš Nejedlý. „Hrával jsem tam divadlo. I loutkové, což byl v Třebíči pojem, chodil jsem tam na odpolední čaje, na orchestry i bigbíty. Těší mě, že se to tu zase otevře,“ usmívá se Nejedlý.

Velkou část prostor uvnitř kulturního domu zrekonstruoval už dřívější vlastník. Na mnoha místech jsou nové podlahy. Zároveň zde ale zůstalo i technické zázemí. Nechybějí osvětlovací reflektory, za pódiem je lanoví, ve většině sálů zůstaly i původní lustry. Viditelně je ale poškozená střecha, protože na stropech prvního patra jsou „mapy“ od vody. Také sociální zázemí je zcela původní.

Kulturní dům v Třebíči-Borovině

Vznikl na začátku 60. let minulého století jako součást vznikajícího sídliště zaměstnanců obuvnických Závodů Gustava Klimenta v Třebíči-Borovině.

Architekt Jiří Herzán ho navrhl ve stylu pozdní moderny s vlivy bruselského stylu.

V sobotu 10. září se zde koná den otevřených dveří. Před hlavním vchodem se ve stejnou dobu uskuteční i biojarmark.

Město zveřejnilo představu, že by se v kulturáku nekonaly pouze kulturní akce, ale někdejší klubovny a kanceláře by sloužily třeba i začínajícím podnikatelům nebo různým organizacím. „Máme základní studii, která nastiňuje různé možnosti. Teď bude záležet na vedení města, které vzejde z nadcházejících voleb. Lze ale předpokládat, že více se tomu bude věnovat v příštím roce,“ myslí si starosta Pavel Pacal.