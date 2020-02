„Do krajského kola postoupili v první kategorii od 15 do 17 let studenti Kvido Kratochvíl a Eliška Kostková z Katolického gymnázia Třebíč,“ oznámila Lucie Málková z Městského kulturního střediska v Třebíči.

Ve druhé kategorii od 18 do 21 let zvítězili studenti Jan Míšek a Vojtěch Chytka, oba z Katolického gymnázia Třebíč. Postup do krajského kola získala i studentka Jana Kopečková z Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč.