Samozřejmě, že z toho máme velkou radost, prohlásil Petr Špaček z Cidliny. Mladý včelař byl jedním z těch, kteří uspěli v soutěži a mohou svoje výrobky označovat celé čtyři roky logem Regionální potravina Vysočiny. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo v sobotu 4. září v rámci 12. ročníku akce Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina na jihlavském Masarykově náměstí.

Vyhlášení soutěže Regionální potravina Vysočiny na Masarykově náměstí v Jihlavě | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Petr Špaček se do soutěže přihlásil poprvé se svým pastovým květovým medem. Jak poznamenal, zatím ještě ani netuší, co všechno to pro něj znamená. „Včelařství se u nás dědí po generace. Můj děda měl včelstev asi pět, dnes jich máme 150,“ dodal. Titul Regionální potravina chce ale mladý včelař udržet. Příští rok se přihlásí znova. „Zkusíme nabídnout naši medovinu,“ poznamenal.