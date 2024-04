/FOTOGALERIE VÍTĚZŮ/ Tradiční soutěž pro pěstitele a milovníky květin v Třebíči začíná. Ti se mohou hlásit do již osmadvacátého ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu ve městě.

Oceněná květinová výzdoba v Třebíči v roce 2023. | Foto: Město Třebíč

Přihlásit se může každý majitel či uživatel bytu, domu nebo provozovny, který bude mít fasádu v době vyhodnocování soutěže vyzdobenu živými květinami nebo jinými okrasnými rostlinami. „Soutěž se vztahuje i na upravené neoplocené předzahrádky. Výzdoba musí být viditelná z veřejného prostranství,“ doplnila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: I. kolo – nejpozději do 15. května 2024

II. kolo – nejpozději do 12. srpna 2024

Soutěž bude opět dvoukolová. Do každého kola je nutné se písemně přihlásit. „Bude-li v přihlášce do prvního kola vyznačen zájem o účast i v druhém kole, bude výzdoba automaticky zahrnuta do hodnocení v obou kolech soutěže,“ doplnila mluvčí.