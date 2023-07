/FOTO, VIDEO/ Dominanta náměstí Míru v Jaroměřicích nad Rokytnou svou rozlohou restaurátory překvapila. Sousoší Nejsvětější Trojice opravují po pěti letech. Výsledek jejich práce bude místním i turistům schovaný pod plachtami až do poloviny srpna.

Restaurátora Tomáše Havlíka a jeho kolegy zaujalo, jak moc velké sousoší je. „Jsou tady kvůli tomu ztížené podmínky. Navíc je to i docela vysoké. Lešení se kvůli tomu nedá ideálně postavit. Nemáme tady na něj ani žebřík. Na lešení proto lezeme různě,“ přibližuje Havlík náročnost svého povolání.

Restaurátoři kontrolují a opravují stav jaroměřické památky. „Omítky, které nedržely, jsme obouchali a sejmuli dolů. Nahradíme je novými a uděláme i nový nátěr. U soch je to samé. Tmely staré pět let jsou už vyžilé, takže jsme je oklepali a kámen zpevnili. Současný tmel má podobnou barvu i strukturu,“ vyjmenovává Havlík s tím, že sochám jeho kolegové dodají i ochranný hydrofobní nátěr.

Sloup Nejsvětější Trojice

Vznikl v roce 1716

Jeho autorem je Štěpán Pagan

Sousoší leží na východní části náměstí Míru

Přestože je oprava náročná a pracná, je to pro restaurátory snazší než před pěti lety. „Tehdy jsme sochy vyloženě restaurovali. Letos je to spíše revize s drobnými úpravami. V havarijním stavu sloup není. Jde o kontrolu, aby se tomu do budoucna nic nestalo. Počasí tomu totiž ubližuje. Nejhorší je rychlá změna teplot a když se do spár dostane voda, která zmrzne,“ vysvětluje sochař.

Restaurátor Tomáš Havlík s kolegy Vojtěchem Mach-Žižkou a Martinou Vikovou dodává, že revize potrvá do poloviny srpna. Poté plachty sundají a lidé si sousoší Nejsvětější Trojice z osmnáctého století prohlédnou v plné kráse.