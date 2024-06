/FOTO, VIDEO/ Zámecký park v Třebíči projde rozsáhlými změnami, přičemž první etapa jeho obnovy začne co nevidět. Radnice už vybrala firmy, které ji provedou. Tou první je Archeon Stavby. „Ta upraví cestní síť, mobiliář a veřejné osvětlení. Jde tedy o úpravy technického rázu,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

V červenci začne první etapa obnovy zámeckého parku v Třebíči. Lední medvědi, jak se přezdívá skulptuře Stigmata času, však i nadále zůstanou na místě. Umělecké dílo bude stále sloužit hlavně dětem coby prolézačka. | Video: Deník/Milan Krčmář

Náklady na tyto práce budou nižší, než se předpokládalo. „Předpokládané náklady byly 7,5 milionů korun, vysoutěžené ale činí 5,5 milionu,“ vysvětlil Pacal s tím, že další firmou, která bude v parku pracovat, bude Kavyl. „Ta provede výsadbu zeleně. Stát to bude zhruba 670 tisíc korun,“ doplnil starosta.

Stromy padly k zemi, brzy se začne kopat. U zámku v Třebíči bude ztížený průchod

Zahájení první etapy revitalizace zámeckého parku je naplánované na prvního července, dokončení bude dvanáctého listopadu letošního roku. Pracovat se bude od zámeckého nádvoří směrem k Obůrce. Zajímavé ale je, že kamenná skulptura, která stojí hned na začátku parku u nádvoří, zůstane na svém místě.

Jedná se o dva bílé kameny, které oficiálně nesou název Stigmata času, ale jimž Třebíčané často přezdívají „lední medvědi“. Autorem tohoto sousoší je brněnský sochař Jan Šimek, který jej vytvořil v roce 1989. Představitelé Třebíče i Muzea Vysočiny Třebíč, které v zámku sídlí, chtěli skulpturu přemístit už před řadou let. Šimek to ale vždy odmítal. „Souhlas od něj nemáme ani teď. A se sochou lze manipulovat jen se souhlasem autora, přičemž autorská práva končí tuším až sedmdesát let po úmrtí tvůrce,“ vysvětlil místostarosta Pavel Janata.

Sousoší tak zřejmě bude i nadále sloužit zejména dětem, které jej s oblibou využívají jako netradiční prolézačku.

