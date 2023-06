Soukromé parkoviště, které ale částečně bude moci využívat každý, vznikne v Třebíči za kulturním domem v Borovině. V přilehlé ulici Na Špitálce stojí budova prodejny z dob, kdy se zde stavělo okolní sídliště. Její vlastník na ní chce přidat další patro, kde by vznikly byty.

Místo, kde vznikne parkoviště. | Foto: Deník/Milan Krčmář

„Společnost nás požádala o prodej přilehlého pozemku. Na něm by ta firma vybudovala čtrnáct parkovacích míst. Sedm z nich by bylo veřejných, přičemž by to vybudovali na vlastní náklady,“ informoval starosta Pavel Pacal s tím, že se město k tomuto záměru staví kladně.

„Budeme rádi, když se každý objekt, který je v nepříliš lichotivém stavu, přebuduje k něčemu smysluplnému,“ vysvětlil dále starosta.

Před budovou, ve směru k Dělnickému náměstí, už jedno parkoviště je. Nové bude stát z druhé strany. Jeho vybudování parkoviště nebude ale pro žadatele úplně jednoduché z důvodu reliéfu pozemku a umístění prodejny.

„Těsně kolem ní vede chodník. K němu přiléhá zelená mez. Níže, v úrovni komunikace v ulici Na Špitálce, je opět chodník. A tento výškový rozdíl překonávají široké schody. Ty by se později měly zúžit a spodní chodník se zruší. V blízkosti vznikne opěrná zeď, která oddělí horní část, tedy zeleň a horní chodník, od parkovacích míst,“ popsal chystaný záměr místostarosta Pavel Janata.

Prodej pozemku pro vybudování parkoviště musí posvětit ještě zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání.