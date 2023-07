Řidičům v Třebíči se v pondělí 10. července opět o něco zkomplikoval život. Neprojedou totiž Soukopovou ulicí v centru města, která slouží jako možnost bočního výjezdu z Karlova náměstí.

Uzavírka Soukopovy ulice v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář

Řidiči se po ní dostanou přímo na ulici Bedřicha Václavka, aniž by museli projíždět přes semafory v Jihlavské bráně. „Soukopova ulice je uzavřená kvůli revitalizaci přilehlého Martinského náměstí. Úplná uzavírka zde bude v termínu od 10. července do 4. srpna 2023. Objízdná trasa povede obousměrně ulicemi Soukopova a Přerovského,“ vysvětlila radniční mluvčí Irini Martakidisová.

Třebíč v červenci ovládnou uzavírky. Omezení už začala v ulici Modřínová

Znamená to tedy, že lidé jedoucí do Soukopovy ulice ze směru od Karlova náměstí se dostanou nejdále po parkoviště mezi bývalou budovou spořitelny a budovou městského úřadu, takzvaným „okresem“. Nazpět musí jet stejnou cestou. Naopak motoristé, kteří potřebují dojet do Soukopovy ulice z ulice Bedřicha Václavka, mohou z ulice Bedřicha Václavka do Soukopovy ulice výjimečně odbočit. Dojedou tak k parkovišti u budovy základní umělecké školy.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Ne všichni o uzavírce věděli a v Soukopově ulici se tvořily kolony. Redaktor Deníku byl svědkem situace, kdy někteří řidiči, které blokovala auta za nimi, nerespektovali značení a objeli zátarasy i zákazové značky po chodníku.