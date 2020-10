„Co se týče vánoční výzdoby, tak ta bude v podobném rozsahu jako v loňském roce. Letos přibude několik nových vyzdobených ulic. Jde o celou ulici Bedřicha Václavka a potom ulice od gymnázia směrem k úřadu práce, tedy ta hlavní třída. Výzdoba čeká i Komenského náměstí. Nově bude nazdobeno i Svojsíkovo nábřeží a dokončena bude ulice Smila Osovského,“ informoval starosta města Třebíč Pavel Pacal.

Letošním dějištěm adventní trhů a vánočního programu nebude Karlovo náměstí. O moc dál to ale nebude. „Centrální výzdoba se přesune na Martinské náměstí, kde bude nazdobena i fara a kostel po domluvě s panem farářem. Připravujeme adventní trhy, v podobném rozsahu jako v loňském roce. Chybět tam nebude betlém, zvonička, nebo malý adventní věnec, který byl součástí výzdoby na Karlově náměstí,“ informoval Pacal.

Radnice zatím počítá, že situace umožní uspořádat vánoční trhy. Ty by měly být v podobném rozsahu jako loňské. „Zatím plánujeme program tak jako by žádné omezení nebylo, přiznám se, že máme v hlavě i záložní varianty, s tím, že se rozhodneme podle aktuálního stavu, který v současnosti není příliš dobrý. Konečné rozhodnutí by mělo padnout někdy v polovině listopadu,“ dodal Pacal.

Třebíč bude mít i nový velký adventní věnec, který umístí před Pasáž. „Věnec bude mít průměr pět metrů, měl by být vidět široko daleko a proto ho chceme umístit před Pasáž,“ vysvětlil Pacal. Město plánuje i pronajmout 3D osvětlené modely jelení rodinky, které budou na ulici Znojemská.