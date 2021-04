Velká modernizace čeká i sokolovnu v Moravských Budějovicích. „Aktuálně pracujeme na architektonické studii, která nám ukáže, jak přesně po sobě opravy půjdou. Dále chceme zpracovat podklady pro stavební povolení. Opravu potřebuje ale strop nad tělocvičnou a vyměníme i parkety. Kromě toho je ve špatném stavu i vytápění, rozvody elektřiny, které jsou v několika částech ještě z dob, kdy se sokolovna stavěla,“ popsala Tereza Lojdová z moravskobudějovického Sokola.

Do plánované rekonstrukce zapojili členové Sokola i veřejnost. „Skrze dotazník jsme zjišťovali, co lidem v sokolovně chybí za vybavení a co by chtěli opravit. Hodně se opakovala odpověď, že chybí šatny, které jsou v nevyhovujícím stavu. Lidé navrhovali i vybudování nějakého zázemí pro rodiče, když čekají na svoje děti. Sešlo se i několik podnětů ohledně fitness lekcí, které jsou v jednom malém sále. Hodně kryjí a je jich málo. Kdybychom měli ještě nějaký prostor, tak by se to dalo rozdělit. Sami jsme o této variantě přemýšleli,“ vyjmenovala Lojdová.

Suterén uvolní fotbalisté

Doposud v suterénu sokolovny měli kabiny fotbalisté. Ti si nyní budou stavět nové zázemí. „Uvolnil se nám tím poměrně velký prostor, se kterým můžeme dále pracovat. Možná by tam mohly vzniknout nové šatny, ale musíme se nejprve poradit s architektem,“ vysvětlila Tereza Lojdová.

Na druhém konci okresu zdárně pokračuje rekonstrukce sokolovny v Náměšti nad Oslavou. „Šijeme si ji na míru. Nestavíme totiž ani palác kultury ani tělocvičnu. Je to sokolovna, která slouží k plesům, divadlům, ale musí fungovat i při hraní ping pongu. Zatím jdou práce podle plánu. Samozřejmě se průběžně objevují drobnosti, které je potřeba řešit. Například musíme provést sanaci části kopce, protože je tam mírný převis,“ komentoval náměšťský starosta Vladimír Měrka.

Město po zahájení stavebních prací začalo připravovat i zakázky na dovybavení interiéru. „Potřebujeme vybavení pro šatnu a kuchyně, pracujeme na zadání pro orgány města tak, abychom mohli vyhlásit výběrové řízení. Naopak některé vybavení pořizovat nebudeme, třeba stoly a židle, protože je máme a zatím není nutné kupovat nové,“ vysvětlil Vladimír Měrka.

Kompletně hotová by měla být sokolovna v Náměšti nad Oslavou v polovině příštího roku. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že se termín podaří dodržet. Přál bych si, aby se to povedlo,“ vyjádřil starosta.

Pokud se podaří sehnat peníze, chtějí s opravou sokolovny začít i ve Valči. „Rekonstrukce sokolovny byl pro mě důvod, proč jsem kandidovala ve volbách. Tu budovu totiž zveleboval a přestavoval můj dědeček, který byl dlouhá léta starostou Sokola, a mně velice mrzelo, jak tato budova chátrá. Valeč se navíc rozrostla, má přes osm set obyvatel, ale chybí zde kulturní centrum a další sportovní prostory. Myslím si, že by si nový kulturní dům místní opravdu zasloužili. Momentálně čekáme ještě na jedno rozhodnutí a pokud by to vyšlo, mohly by se věci pohnout kupředu,“ uvedla starostka Valče Romana Nováková.