Dotace se na opravu totiž nevztahuje a ty, které by využít šly mají nesmyslné podmínky. Pokud vše půjde podle plánů, život se do sokolovny vrátí v červenci roku 2022.

Zbývá posledních pár dní, než se stařičká sokolovna promění ve staveniště. „Předpokládám, že objekt předáme firmě hned v prvním lednovém týdnu. Dohodli jsme se na tom na posledním jednání. Dělníci si tam zřídí zázemí a na bezprostředně začnou s prací na staveništi,“ sdělil starosta města Vladimír Měrka.

Firmu, která by sokolovnu opravila, město shánělo dlouho. „Problémem byla především cena rekonstrukce. Na podzim měly firmy ještě dostatek zakázek a v nabídkách se ceny pohybovaly okolo sedmdesáti milionů korun. Výběrové řízení jsme proto zrušili a u položek, které byly drahé jsme si ověřili ceny. Poté jsme vyhlásili nová výběrová řízení s upravenými podmínkami ale několikrát se nám nikdo nepřihlásil,“ vysvětlil Měrka.

Zadařilo se až při pátém pokusu. „Museli jsme projekt zredukovat, konkrétně jsme omezili přístavbu a sanaci svahu. Tím jsme se dostali na částku, kterou si můžeme dovolit. Zaznamenali jsme velký zájem, ozvalo se nám sedm firem a soutěžená cena už byla reálná, že nabídky byly ode všech transparentní. V současném projektu se pohybujeme okolo šestačtyřiceti milionech korun,“ informoval starosta.

Sokolovna se promění na společensko kulturní centrum, návrh vytvořili architekti z Opavy. „Chtěli jsme vytvořit reprezentační objekt pro Náměšť, který bude možné využívat jak kulturně, tak sportovně,“ řekla architekta Eva Chvátalová ze společnosti Technico Opava.

Bez dotací

Rekonstrukci město zaplatí ze svého rozpočtu. „Akce je bez dotací. Kulturní domy se dají rekonstruovat a stavět v rámci programů obnovy venkova, ale na nás se nevztahuje. Dotace, které by pomohly například při zateplování mají v některých podmínkách nesmysly, pro představu, objekt bychom poté nemohli pronajímat a to je u sokolovny nepřípustné,“ doplnil Měrka.

Nová podoba nabídne různorodé využití. „V prostorech bude možné sportovat, ale zároveň se zde budou konat i plesy a podobně. Sportovci zde hrají ping pong nebo florbal. Budou se zde pořádat i šachové turnaje. Právě proto musíme vybudovat důstojné zázemí, vzniknou nové toalety a důstojné foyer se šatnou, které nám doteď chybělo,“ popsal Měrka.

Proměna čeká i exteriér. „Zepředu sokolovny je přístavba z konce sedmdesátých let minulého století, je nekvalitní, zatéká do ní a je tam špatná izolace. Tu nahradí nová přístavba, kde bude foyer se šatnou a bufetem. Pod ní pak vznikne sociální zázemí s toaletami. Zůstáváme v původním půdorysu stavby a zachováme i kapacitu 250 lidí,“ nastínil starosta.

První akce by se mohly v sokolovně uskutečnit na podzim roku 2022. „Hotovo by mělo být v červenci, ale necháváme si otevření zadní vrátka. Ač projektant naprojektuje vše při dobré vůli, pořád jde o přestavbu starého objektu, který zde stojí nějakých sto let. Nikdy si nemůžeme být jistí, co koho překvapí a co budeme muset řešit jinak, než je naprojektováno. Termín je, ale jsem opatrný,“ dodal Vladimír Měrka.