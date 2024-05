A protože sokolové z Vysočiny patří mezi nejpočetnější v zemi, jen cvičenců bude mnoho stovek. A počty diváků půjdou do tisíců. V okolí sokolského stadionu tak už nyní stojí značky, které upozorňují na to, aby zde lidé během soboty neparkovali. „ Oficiální program začne ve dvě hodiny odpoledne, ale cvičenci budou postupně najíždět u v osm hodin ráno, kdy začnou generálky jednotlivých skladeb,“ upozorňuje Stejskalová, která zve na celodenní program. Bude opravdu bohatý.

Bude to velký svátek, ale také pořádná zátěž pro řidiče. Až totiž budou lidé v sobotu 25. května projíždět jižní částí Třebíče, mohou očekávat velké kolony. Do města se totiž sjedou členové sokolských jednot z celého Kraje Vysočina. „Po šesti letech bude Třebíč opět dějištěm celokrajského sokolského sletu. Přípravy vrcholí, už se moc těšíme,“ říká starostka třebíčského Sokola Lenka Stejskalová.

V Kraji Vysočina působí dvě sokolské župy – župa Plukovníka Švece, která je domovem třebíčských, jihlavských a pelhřimovských sokolů, a župa Havlíčkova, v níž působí jednoty z Havlíčkobrodska a Žďárska. Krajského sletu v Třebíči, který je předzvěstí celostátního, jenž se bude konat v červenci v Praze, se zúčastní obě. „Cvičenců bude v Třebíči asi devět set. A diváků odhadem asi dva tisíce,“ podotýká místostarosta třebíčských sokolů Zdeněk Kratochvíl. „Pro diváky jsme při této příležitosti vybudovali nové tribuny. Všichni jsou srdečně zváni a těšíme se, že přijdou v hojném počtu,“ usmívá se Kratochvíl.

Nové tribuny

Právě tribuny budou na třebíčském stadionu pod Kostelíčkem nejviditelnější novinkou. Vyšly na téměř dva miliony korun. „Město Třebíč nám přispělo půlmilionem. To je pro nás opravdu hodně. Sto tisíc nám dala župa a také jsme šetřili ze svých peněz. Už nějakou dobu jsme věděli, že tribuny udělat musíme. Ty původní byly opravdu ve špatném stavu, staré asi padesát let,“ vysvětluje Stejskalová.

Dvě tisícovky diváků budou mít díky novému hledišti dokonalý přehled o tom, co se na ploše děje. Všichni cvičenci se na ploše objeví při slavnostním nástupu, který bude mít opravdu velkolepý úvod. „Povede ho sokolská jízda, kterou máme domluvenou ze stájí v Nové Vsi. V čele průvodu budou dva koně, na kterých pojedou mladíci oblečení v našich krojích. Přijedou bránou a za nimi půjde průvod. Nebudou chybět prapory všech sokolských jednot a sokolové v krojích,“ popisuje starostka.

Z účtů Sokola zmizelo 40 milionů korun, župy z Vysočiny žádají vysvětlení

Jako první zacvičí děti. Ty by se pak ale celý den asi nudily, a tak pro ně bude připravený doprovodný program například v podobě skákacího hradu, trampolín či různých her. „Kromě cvičenců tu vystoupí třeba pěvecký sbor Slunko, folklorní soubor Dřeváček či mažoretky. Návštěvníci se také mohou těšit na akrobatické vystoupení,“ nastiňuje Stejskalová.

Stadion v Třebíči je z hlediska velikosti i přístupnosti nejvhodnějším v celém kraji. To je také důvod, proč se na něm krajské slety dělají opakovaně každých šest let už od roku 2006. Tehdy si ale s organizátory pořádně zalaškovalo počasí. „Tenkrát strašně moc pršelo ještě v jedenáct hodin. Celé hřiště bylo úplně pod vodou, vypadalo jako jedna obrovská louže. Naši chlapi volali na letiště v Náměšti na meteorologickou službu a tam jim řekli, že o půl jedné to přestane a vysvitne sluníčko. Tak jsme tomu uvěřili a čekali,“ směje se Stejskalová. „A pak se to opravdu stalo. Pršet přestalo a všichni dostali molitanové houby, plochu vysoušeli a voda se lila dolů z meze pod stadionem. Ve dvě hodiny začal slet za plného sluníčka a každý, kdo tady cvičil, říkal, jak to bylo dobré,“ vzpomíná starostka.

Nezbývá než věřit, že podobné nervy letos sokolové v Třebíči zažívat nebudou. A že se slet vydaří podobně jako v letech 2012 a 2018. Na ty svítilo slunce už od rána.