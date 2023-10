Už bez škváry budou hrát fotbal v Jemnici na atletickém stadionu. Ten už je totiž ve špatném stavu a sportovcům nevyhovuje. Atleti zároveň budou nově běhat na umělé trávě. Takové a další změny plánují v následujících letech sokolové na svém stadionu. Nyní žádají o dotace, aby mohli sportoviště opravit.

Atletický stadion sokolů v Jemnici. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Podle jednatele tělovýchovné jednoty Bohumila Navrátila se celý stadion překope a využije se všechen prostor. „Atletický oddíl by měl přejít pod Sokol, aby taky měl lepší zázemí. Nové by pro ně bylo také doskočiště. A v jednom sektoru by pak měl být i hod koulí,“ přiblížil plány a dodal, že pokud počasí dovolí, začnou s prvními pracemi ještě letos na podzim.

Navrátil atletický stadion hodnotí jako nevyhovující. „Kolem dokola je jenom asfaltová a škvárová plocha. Jinak tam nic pořádného nestojí. Stará běžecká dráha a doskočiště akorát zarůstá trávou. A tribunu bude potřeba taky zbourat,“ vysvětlil jednatel, proč je rekonstrukce sportoviště v Jemnici potřebná a proč budou žádost o dotaci podávat.