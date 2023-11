/VIDEO/ Téměř na „místo činu“ se v Třebíči vrací barokní socha svatého Václava. Stát bude nově na prostranství těsné blízkosti centra Třebíče – u Soukopovy ulice mezi budovou bývalé spořitelny, Komerční bankou a parkovištěm.

Prostranství u Kotlářské ulice v Třebíči, kde bude stát barokní socha svatého Václava. | Video: Deník/Milan Krčmář

Zde se nachází malý travnatý trojúhelník s jedním stromem. Spodní část tohoto trojúhelníku ústí do Kotlářské ulice, která nyní podstupuje rozsáhlou rekonstrukci. Až zde opravy skončí, travnatá plocha se také změní. Napomůže tomu kamenný patron Zemí koruny české.

Třebíč v roce 1994 přivítala ostatky svatého Václava

Socha z 18. století stála na jedné z kašen, které bývaly na nedalekém Karlově náměstí.

Po zrušení kašen na konci 19. století se ocitla v areálu třebíčské nemocnice, kde vydržela po celé 20. století. „Ale odsud byla po nedávné rekonstrukci nemocnice odstraněna a umístěna do depozitáře. Nyní ji má u sebe restaurátor Jan Vodáček, který ji zkoumá a při restaurování ji dá celkově do pořádku. Předpokládáme, že toto umělecké dílo bude do května příštího roku zdobit Kotlářskou ulici,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

VIDEO: Světec už cení zuby na Třebíčany, jeho úsměv odhalili restaurátoři

Socha tak vlastně každé století putuje po Třebíči a nyní se vrací do blízkosti míst, kde ji před více než třemi sty lety odhalili. Restaurátor na ní bude pracovat ve dvou etapách.

„První etapou je zmapování nynějšího stavu. To přinese návrhy, jak by měly probíhat další práce, tedy hlavně odstranění nečistot. Tato etapa by měla trvat do 22. prosince letošního roku a vyjde na 270 tisíc korun. Odhadujeme, že podobná částka bude stát i druhou etapu, kdy ta socha dostane nový kabát,“ doplnil Pacal.

Jan Vodáček restauroval i další sochy v Třebíči, většinou z baroka, o kterých se předpokládá, že jde o díla sochaře Štěpána Pagana. Naposledy se po jeho zásahu vrátila do Třebíče socha svatého Jana Nepomuckého.

