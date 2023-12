/FOTOGALERIE/ Sněhová nadílka na Třebíčsku udělala radost všem milovníkům zimních sportů. Sněhu už je tolik, že lze bez problémů vyrazit na běžky. Dokonce je ho místy až příliš.

Lidé na Třebíčsku vyrazili na běžky, někde je sněhu až příliš. | Video: Deník/Milan Krčmář

„Chtěla jsem jet hned v neděli dopoledne na Pekelňák, ale od Terůvek je tak hluboký prašan a fouká natolik vítr, že sotva stopu někdo projede, hned je zafoukaná. Chtělo by to dvacet silných chlapů, aby ji pořádně prošlápli,“ popsala Ela Pospíšilová z Třebíče.

A pokračovala. „Vůbec mi ale nevadí, že jsem se v půlce musela vrátit. Odpoledne už to určitě bude projeté, a jak to tak vypadá, sníh vydrží. Díkybohu za to, že napadl. Tolik ho nebylo snad deset let,“ sdělila Třebíčanka.

Neděle na sněhem zasypané Vysočině: problém pro kamiony, průjezdná dálnice D1

V těsné blízkosti Třebíče se totiž stopy neupravují, lidé tedy musejí spoléhat na vlastní síly. Třebíčané jezdí na strojově upravenou stopu do nedalekého Rudíkova.

„Běžecké stopy se ale budou najíždět nejdříve po neděli. Všechny stroje jsou v zápřahu na likvidaci kalamity,“ informovali Rudíkovští na sociálních sítích.

Jistotou je tedy Žďársko a Novoměstsko, na Havlíčkobrodsku mají běžkaři stopu například u Perknova, na Jihlavsku u Vysoké.

Sněhu je nicméně tolik, že se na běžkách dá jezdit i po městě. Chodníky a méně frekventované ulice jsou totiž jen protažené, nikoli posypané inertní vrstvou či solené. Hodně ho napadlo i v lesoparcích, takže například v Libušině údolí lze na běžkách bruslit. Také děti využívají každý kopec či příkrou ulici.

„Včera jsme na sáňkách sjeli až do centra na Karlovo náměstí,“ sdělil s úsměvem třebíčský kronikář Ivan Přibík.