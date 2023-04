Za jeden den se stihne vystřídat sníh a déšť spolu s prosluněnými jarními chvilkami. Jako na kolotoči vnímá počasí tento týden důchodce Jaroslav Zelený z Třebíče. „Jako by se počasí zbláznilo. V pondělí a úterý v Třebíči napadl dokonce sníh a byla pořádná zima. Dny potom jsou zase úplně jiné,“ okomentoval muž.

A zavzpomínal na vlastní příhodu s aprílovým počasím. „Stalo se to před nějakými šesti lety. Jeli jsme zrovna z Prahy do Brna. Na dálnici nás překvapil sníh. Napadlo ho tolik, že jsme skoro nedokázali jet. Přitom jsme neviděli ani vločku, když jsme vyjížděli. Pěkně to s námi tehdy vyběhlo,“ odvyprávěl Zelený.

Na Vysočině padaly mrazivé rekordy: nejchladněji bylo na Žďársku

Podle meteoroložky Gražyny Knozové z Českého hydrometeorologického ústavu jsou podobné výkyvy odpovídající. „Označení aprílové počasí je příhodné. Po teplém začátku astronomického jara k nám začal proudit studený a vlhký vzduch od severu. Tento příliv studeného vzduchu se projevuje typickým aprílovým počasím. Místy se rychle střídá zmenšená oblačnost se slunečním svitem a oblačnost s přeháňkami,“ přiblížila.

Nejnižší teploty na Vysočině k 1. dubnu



Bystřice nad Pernštejnem: -11,6 stupně Celsia, 1996



Vatín: -10,1 stupně Celsia, 1996



Počátky: -10 stupňů Celsia, 1996



Nový Rychnov: -9,9 stupně Celsia, 1996



Velké Meziříčí: -9,7 stupně Celsia, 1977



Nejvyšší teploty na Vysočině k 1. dubnu



Jihlava, Hruškové Dvory: 24,2 stupně Celsia, 2021



Dukovany: 24 stupňů Celsia, 2021



Moravské Budějovice: 23,5 stupně Celsia, 2021



Havlíčkův Brod: 23,3 stupně Celsia, 2021



Kostelní Myslová: 23,2 stupně Celsia, 2021

Jelikož je přechod zimy do jara dynamický, přináší s sebou spoustu rekordů. Ty se na Vysočině týkají i velkého výkyvu minimálních a maximálních teplot.

Na apríl naměřili meteorologové nejnižší teplotu v roce 1996 v Bystřici nad Perštejnem na Žďársku. Tehdy teplota klesla na -11,6 stupně Celsia. Naopak nejtepleji bylo před dvěma roky v Jihlavě, když teploměry ukazovaly 24,2 stupně Celsia.

Meteoroložka Knozová zároveň popsala, že se na měřicích stanicích běžně liší nejchladnější a nejteplejší teploty k 1. dubnu i o třicet stupňů. Na Vysočině to potkalo téměř všechny stanice.

Výjimkou je například obec Sedlec na Třebíčsku. Tam je rozdíl mezi extrémy 28,5 stupně Celsia. „Začátek dubna je charakteristický velkou proměnlivostí oblačnosti i častým přechodem teploty mezi kladnými a zápornými hodnotami,“ vysvětlila rozdíly Knozová.

Aprílové počasí by na Vysočině mělo pokračovat i o víkendu.

„Bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. V neděli může napadnout i sníh v polohách nad pět set metrů,“ informovala meteoroložka Jitka Kučerová o tom, co všechno ještě lidi v kraji na pomezí Čech a Moravy čeká.

Předpověď na víkend

Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky

Postupně od severu v polohách nad 500 metrů srážky smíšené nebo sněhové

Nejnižší teploty klesnou k 1 stupni Celsia

Nejvyšší teploty vystoupají ke 12 stupňům Celsia