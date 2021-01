Práce se dotknou i hlavního schodiště. I přes stavební omezení by knihovna měla zůstat v provozu.

Místo klidu a ticha pro četbu knih se v budově bude ozývat stavební rámus. „Termín realizace je od prvního června do dvacátého prosince roku 2021. Předpokládané náklady jsou okolo šesti milionů korun. Jde o první část rekonstrukce, kdy vyměníme oba dva výtahy a opravou projde i schodiště včetně elektroinstalace,“ sdělil starosta města Pavel Pacal.

Dokud to půjde, pobočka zůstane v provozu. „V té první fázi určitě. Bude tam pouze pasáž kdy bude uzavřena, ale není to o tom, že by od června do prosince bylo zavřeno,“ ubezpečil Pacal.