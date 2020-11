V Třebíči už delší dobu bojují s nedostatkem parkovacích míst, proto rada města plánuje příští rok začít s budováním záchytného parkoviště na ulici Hrotovická v prostoru blízké První brněnské strojírny. Měla by zde vzniknout také cvičná plocha pro žáky autoškoly.

Parkoviště na Komenského náměstí v Třebíči má "vylepšení". Bez znalosti čísla místa se nedá zaplatit. | Foto: Deník / Hana Jakubcová

Podle starosty Pavla Pacala má město vypracovanou studii a nyní vyhlásila veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace. Informace o novém parkovišti jsou proto teprve spíše přibližné. „Stavět by se mělo začít na podzim příštího roku, hotovo by mohlo na v první polovině roku 2021. Mluvíme asi o sto padesáti parkovacích místech," uvedl. Starosta také zdůraznil, že ještě není jisté, na kolik záchytné parkoviště vyjde, ale částka by se měla pohybovat kolem patnácti milionů korun.