/FOTO/ Občas je to o nervy, když tady člověk kličkuje mezi zaparkovanými auty. Nedej bože, když narazí ještě na někoho v protisměru, popisuje Karel Dobrovolný průjezdnost Dělnického náměstí v Třebíči.

Na Dělnickém náměstí v Třebíči přibydou další parkovací místa. | Foto: Deník/Ivana Říhová

Právě to by se mohlo do budoucnosti změnit. Město totiž plánuje rozšířit místní komunikaci.