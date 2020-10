„Mělo by vzniknout několik desítek parkovacích míst. Zadali jsme projektovou dokumentaci,“ informoval starosta města Pavel Pacal.

Podobná parkovací rampa se nachází nedaleko sídliště, u obchodního domu Kaufland. „V současné době máme vedle firmy s potisky parkoviště. Právě nad ním by mělo vyrůst druhé patro s příjezdovou rampou, tak aby tam lidé mohli parkovat více vozidel,“ popsal Pacal.

Nová odstavná místa v patře budou širší než ty v přízemí. „Spodní místa jsou podle starých norem, tudíž je jich tam mnohem více. V momentě, kdy se vytvářejí nová parkovací místa s novými normami, tak jejich počet klesne. Osobně očekávám okolo třiceti až čtyřiceti parkovacích míst,“ kalkuloval Pacal.

Pokud vše půjde hladce, mohla by stavba začít za dva roky. „ Záleží, jak dopadne projektová dokumentace a jaké budou finanční možnosti města, myslím si, že nejdříve v roce 2022,“ plánoval Pacal

Parkovací dům i u nemocnice a v centru města

Záchytné místo pro automobily by mohlo stát také u nemocnice. Město tam ve spolupráci s krajem plánuje vybudovat parkovací dům. „ V současné době probíhá projektování na straně kraje. My jsme uzavřeli navzájem smlouvy, vyčlenili jsme finanční prostředky, takže předpokládám, že by se v roce 2021 mohla zahájit stavba,“ dodal Pacal.

V budoucnu by mohlo být velké parkoviště také nedaleko centra města. Odstavná plocha se vyčlení z autobusového nádraží. „Neustále pracujeme s tím prostorem, je to běh na dlouho trať, ale v budoucnu by tam měl určitě vyrůst nějaký objekt, který pojme velké množství dopravních prostředků. Dále by měl vzniknout parkovací dům na ulici Otmarova, aktuálně prověřujeme, zda by o to neměl zájem nějaký developer,kterému bychom to rádi přenechali,“ nastínil Pacal.