Třebíč má jednu z největších základen na Vysočině. „Jen Srdíčko má aktuálně asi čtyři sta členů. To jsou pozemní skauti. Dalšími jsou vodní skauti. Zajímavé je, že v celém Kraji Vysočina je asi 3500 skautů. Z toho asi 1200, tedy plná třetina, na Třebíčsku. A přímo v Třebíči jich je přes pět set. Naše základna je velmi silná,“ uvádí Buďová.

Skauting ale vznikl v Třebíči už roku 1923 a v těchto dnech připravil velké oslavy u příležitosti stého jubilea. „Tehdy tu vznikly dva skautské oddíly. Jedni byli Spartakovi skauti práce – to byli ale oldskauti. Ale ve stejném roce Antonín Hobza řečený Srdíčko založil junácký oddíl. Od Srdíčkova oddílu se vše odvíjí. Naše středisko se jmenuje Srdíčko a ke stému výročí vydáváme i speciální turistickou známku, na které bude Srdíčkův portrét,“ vysvětluje Klára Buďová, která vede třebíčský první dívčí oddíl.

„Přichystáme stanové městečko s aktivitami pro děti všeho věku. Čeká je dobrodružná stezka, orientační běh, lidé si budou moci vyzkoušet šerm či první pomoc. Samozřejmě nebude chybět pravý skautský kotlíkový guláš,“ přidává jen krátký výčet Buďová s tím, že guláš si lidé budou moci nejen zakoupit, ale i vysloužit. Jen musí splnit jistý úkol.

„Po celý tento týden budou moci lidé chodit po místech v Třebíči spjatých se skautingem, kde na ně budou čekat otázky. Když odpovědi na ně řeknou našim děvčatům ve stanovém městečku, zapojí se tak do losování o guláš,“ dodává skautka.

Program skautských oslav 27. května na louce pod Kostelíčkem v Třebíči:



11.00 Otevření stanového městečka (hry, šerm měkčenými zbraněmi, orientační běh, ukázky první pomoci)

13.30 Beseda se skauty pamětníky

15.30 Skautská mše

17.00 Ukončení akce slavnostním nástupem

Nebude chybět ani beseda badatele a bývalého skauta Zdeňka „Bručouna“ Pruknera s pamětníky, skautská mše a slavnostní nástup. „Během roku ale budou i další akce. Výstava na zámku, skautský bál, softballový turnaj. Zdeněk Prukner pracuje i na knize o třebíčském skautingu, ta by měla vyjít do konce letošního roku,“ doplnila Buďová s tím, že původně v plánu bylo otevřít u příležitosti oslav i budovu s novými klubovnami, která stojí u louky pod Kostelíčkem. „Ale celý duben propršel, takže se práce zdržely. Oficiální otevření klubovny si necháme až na nový skautský rok, což je v září,“ objasňuje skautská vedoucí.

A co konkrétně pro ni znamená pojem skaut? „Pro mě je to životní směr. Snažím se třeba žít trochu ekologicky, k tomu vedu svoje žáky, učím totiž na první stupni. A už si nedovedu představit léto bez tábora. I moje děti už chodí do benjamínků a dostaly k narozeninám spacák, aby mohly jet na tábor,“ usmívá se Buďová.

Styl skautingu se podle ní hodně změnil, zasáhly ho i moderní technologie. „Ale teď si naše holky samy odhlasovaly, že chtějí schůzky a výpravy bez mobilů. Ony je totiž pořád vytahovaly, u všeho se fotily – a pak si samy řekly, že jim to vadí,“ dodává skautka.