Letos je tomu přesně šest set let, co Třebíč dobývalo husitské vojsko. A šermíři pro tuto příležitost nazkoušeli velkolepou scénku, v níž nebude chybět ani proslulá vozová hradba. „Existuje legenda o tom, že mniši z třebíčského kláštera tehdy narychlo převáželi poklad, aby nepadl do rukou husitům. Ti tehdy táhli v září 1424 od Prahy proti Moravě,“ vysvětluje Vecheta. „Husitům velel Žižka, ale ten do Třebíče nedorazil, zemřel u Přibyslavi. Ke konci roku sem ale husitské vojsko přesto přitáhlo, obléhalo Třebíč a dobylo klášter. Tyhle události a legenda o pokladu budou leitmotivem naší bitvy,“ dodává šéf Grálu.

Vzadu na Podzámecké nivě skutečně už stojí kulisy, které mají klášter připomínat. „Máme nachystané i ohně. Záleží na hasičích, zda nám povolí, abychom je využili naplno,“ usmívá se Vecheta.

Bitva o Třebíč vypukne v pátek ve čtvrt na deset večer. V sobotu bude program na Podzámecké nivě probíhat po celý den už od dopoledne, večer projde městem zmiňovaný průvod a nad hlavami diváků se rozzáří ohňostroj. Program slavností skončí v neděli v zámeckých příkopech promítáním filmu Zbojník.