/FOTO, VIDEO/ Třebíčské slavnosti vína letos slavily jubilejní desátý ročník. Místo tradičního zámeckého parku se akce konala v Tyršových sadech. Akci sice narušil prudký déšť, návštěvníci se ale rychle vrátili a užívali si atmosféru až do večera.

Slavnosti růžového vína v Třebíči: Burleska se letos nekonala, zato bouřka ano | Video: Deník/Milan Krčmář

Víno teče proudem, horko je jako v okolí Pálavy, lidé jsou i podobně usměvaví. Nejedná se však o výjev z jižní Moravy, nýbrž z Vysočiny. V Třebíči se právě konají Slavnosti růžových vín. „Je to tu pěkné. Jen ta burleska tomu letos chybí,“ hodnotí se smíchem skupina asi třicetiletých mužů, kteří na „růžovky“ doprovázejí své drahé polovičky.

Aféra s burleskou, tedy velmi spoře oděnou slečnou, která v rámci odpoledního programu vystoupila loni před zástupem malých dětí, proslavila třebíčské slavnosti vína po celé republice. Tentokrát ale vše probíhá spořádaně, organizátoři zjevně žádné excesy nepřipustili. Důvodem je také fakt, že letošní ročník je jubilejní desátý, takže už z toho důvodu musí vše proběhnout bez chybičky.

Své stánky s vínem slavnosti letos neotevřely na tradičním místě v zámeckém parku, ale v Tyršových sadech. Park totiž v nejbližších dnech čeká rozsáhlá revitalizace, a proto se pro akci muselo hledat nové místo. „Je to tu pěkné, možná i lepší než u zámku. Tady je podle mě větší stín. Aspoň je, kam se schovat. To vedro je fakt úděsné,“ hodnotí Jana Krejčí, která se sklenkou vína v ruce posedává na lavičce a baví se s kamarádkami.

VIDEO: Most v Třebíči Poušově už je průjezdný. A hned tam došlo k přestupku

Což o to, horko je při zahájení slavností opravdu vysilující, jenže vše se záhy mění. Krátce po čtvrté odpoledne nad Třebíč přichází bouřka a s ní prudký déšť. Silně prší asi půl hodiny, během které se Tyršovy sady doslova mění před očima. Nejenže teplota klesla o dobrých deset stupňů, ale rázem jsou všude velké kaluže. A trávníky, na nichž ještě před chvílí polehávali a posedávali návštěvníci, jsou nacucané jako houba.

Třebíčané jsou však silné nátury, a tak je ani to neodrazuje. Do vylidněného areálu se ihned po dešti navracejí – a ještě ve větším počtu než předtím. Pravda, kulisy akce již nepřipomínají jižní Moravu, ale skutečnou Vysočinu, nikomu to však nevadí. „To víno je pořád stejně dobré,“ usmívá se Jana Krejčí, která se s kamarádky na místo také vrátila.

Gladiator Race v Třebíči přinesl smích i bolest. Někteří se i nechtěně vykoupali

A protože už další déšť nehrozí, lidé se mohou spokojeně bavit až do pozdních večerních hodin.