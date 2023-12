„Bylo to v roce 2009. Po Mirkově vystoupení v divadle jsme šli do dnes už neexistující restaurace Holiday. Přišel tam i Olda Navrátil, také třebíčský herec. A ten měl s sebou pejska. Mirek Donutil si objednal jídlo, načež si Oldův pejsek vedle něj sedl a úporně Mirka pozoroval. Po chvíli už Mirek nemohl vydržet ty žádostivé psí oči, a tak vzal vidličku, nabodl na ni maso a pejskovi ho nabídl,“ popsala Řídká, která tuto situaci tehdy i zdokumentovala.

Herec a bavič Miroslav Donutil dovede sypat z rukávu jednu historku za druhou a jeho fanoušci už je mnohdy znají nazpaměť. Tuhle ale určitě ještě neznají – a dokonale se hodí do úvodního dílu seriálu Slavné hvězdy, které zrodila Třebíč. Nejen proto, že třebíčský rodák Miroslav Donutil na Třebíč stále vzpomíná, ale hlavně proto, že se v Třebíči také odehrála.

Donutil je zkrátka veselá povaha každým coulem. Aby také ne, když jeho rodiče byli v Třebíči známí jako ochotníci. „Jenže hned v prvním roce jsme se z Třebíče museli kvůli otcovu zaměstnání přestěhovat. Ale týden co týden jsem sem pořád jezdil za babičkami a za dědou, takže jsem tady byl prakticky imrvére,“ vyprávěl před lety autorovi tohoto článku Donutil.

Ten sice chodil do školy ve Znojmě, později přesídlil do Brna, v Třebíči ale prakticky strávil dětství. „Někdejší představitel Církve československé husitské Jan Schwarz (také třebíčský rodák, který před několika týdny zemřel – pozn. redakce) připomněl, že jsme po sobě házeli šutrama přes řeku, protože oni z Kočičiny se přišli mlátit s námi z Jejkova,“ vzpomínal Donutil, který o svém dětství v Třebíči natočil i dokument režírovaný Věrou Chytilovou.

Donutil po boku legend Masaryka a Zátopka: spojuje je čestné občanství Třebíče

„Tehdy jsme zabrousili do mého rodného domu na Hlavově ulici vedle Homolkova mlýna a já Věře říkal, že je tam óóóbrovská zahrada a za ní teče velikánská řeka. Ale pak jsem tam přišel do takové malé prťavé zahrádečky a za tou tekla taková uzoučká říčička. Dítě v podstatě všechno vnímá jinak. Já měl představu, že jsem žil ve velikánské zahradě před velikánskou řekou,“ usmál se Donutil.

Ten se v roce 2021 stal díky svému hereckému umění a slávě, kterou dělá Třebíči, stal čestným občanem města. Je to nejvyšší ocenění, které Třebíč může udělit. Kromě toho mu patří i Cena města Třebíče, v rodném městě má i bustu, vedle ní je vystavený i oblek z jedné jeho z nejslavnějších divadelních rolí Sluha dvou pánů, kterou hrál roky v Národním divadle v Praze.

Dvacet let v UNESCO. Slávu v Třebíči si tehdy užili i Donutil a Pecha

Je držitelem Českého lva za film Pasti, pasti, pastičky, sedmkrát jej diváci ocenili Cenou TýTý pro nejlepšího herce. Protože většinu života strávil v Brně, kde působil v legendárním Divadle Husa na provázku, udělil mu letos Jihomoravský kraj Cenu Jihomoravského kraje.

Miroslav Donutil * Narodil se 7. února 1951 v Třebíči. * Téměř celé mládí prožil v Brně. * V Brně vystudoval JAMU a nastoupil do svého prvního angažmá, Divadla Husa na provázku. * Na Provázku hrál v desítkách inscenacích, vytvořil třeba role Nikolaje Šuhaje z Balady pro banditu či starého Karamazova z inscenace Bratři Karamazovi. * Začátkem devadesátých let nastoupil do Národního divadla v Praze, výpověď z něj dal v roce 2013. * V Národním divadle se stal žijící legendou díky inscenaci Sluha svou pánů. * Je známý také z filmů a seriálů, hrál v Černých baronech, Tankovém praporu, Dědictví aneb kurvahošigutntag a dalších.

Na svou rodnou Třebíč ale nedá dopustit a stále se sem rád vrací. „Naposledy jsem se s ním potkala asi před měsícem. Bylo už asi deset večer, když najednou mi volali z Whiskyhrádku, abych přišla. Přijel Mirek Donutil a sháněl kamarády. Takže jsem o půl jedenácté jela za Mirkem, abychom si popovídali,“ doplnila Ivana Řídká.

Ta zná Donutila už od mládí. „Už ani nevím odkdy. Vždycky jsme se potkávali, když přijel do Třebíče. Moc ráda vzpomínám i na jeho tatínka. S ním jsem se dlouho neznala, až jsme se jednou potkali a moc hezky si popovídali. Přišli jsme na to, že jeho manželka, tedy Mirkova maminka, vystupovala v třebíčském divadelním souboru s mojí maminkou. To byl moc milý pán,“ dodala kamarádka Miroslava Donutila.

Miroslav Donutil slaví sedmdesátiny. Byl poručíkem Troníkem i doktorem Elingerem

Zajímavé je, že Donutilův otec ale nechtěl zhlédnout svého syna při představení nějaké hry v Huse na provázku. Toto divadlo se mu totiž zdálo až moc alternativní.

„Řekl mu, že se na něj půjde podívat, až bude hrát v nějakém normálním divadle. Když Donutil přesídlil do Národního divadla, pozval rodiče na hru Sluha dvou pánů. Ta ale byla stále vyprodána, a tak Miroslav Donutil volal řediteli, že potřebuje dva lístky pro rodiče. Ten mu však řekl, že ale žádné nejsou. Donutil mu odpověděl, že pokud nebudou, nebude hrát. Nakonec se pro Donutilovy rodiče našla místa na přístavcích,“ lze se dočíst v zajímavostech o Miroslavu Donutilovi na Česko-Slovenské filmové databázi.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Třebíčany čeká další dlouhá uzavírka mostu. Tentokrát nad Týnským údolím

Zdroj: Deník/Milan Krčmář