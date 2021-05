Vždycky se na nové jakubovské vítače těšíme. Hlavně dětem se moc líbí, když kolem projíždíme tipují, jaké postavičky tam asi budou. Je to pro ně takové zpestření, když tudy někam jedeme, komentovala Alena Svobodová, která okolo Jakubova pravidelně jezdí.

Slaměné postavičky Čapkova pejska a kočičky v nadživotní velikosti. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Jakubovští slamáci jsou už tradiční ozdobou nejen pro místní. „Nápad vznikl v roce 2005, kdy jsme vyhráli soutěž Vesnice roku v Kraji Vysočina a chtěli jsme nějakým netradičním způsobem přivítat starosty a další, kteří se k nám chystali na plánovanou oslavu. Přemýšleli jsme co, a tak jsme vytvořili první slamáky. Líbilo se to a tak jsme u stavění zůstali. Letos to budou v pořadí již sedmnácté slaměné postavy, když nepočítám trojici slaměných soch, které vznikly ve spolupráci s jihlavskou zoologickou zahradou,“ přiblížil starosta Jakubova Miroslav Kabelka.