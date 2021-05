Jakubov má základní občanskou vybavenost, nechybí zde školka, základní škola, potraviny nebo kostel. Při kulturních akcích se zapojují především fotbalisté a místní sbor dobrovolných hasičů. Raritou je, že Jakubov pořádá příměstské tábory pro svoje nejmenší obyvatele.

V roce 2005 navíc zvítězili v soutěži Vesnice Kraje Vysočině. V ten stejný rok začala i tradice stavěný slaměných postaviček, které vítají řidiče při příjezdu směrem od Želetavy.

Jakubov u Moravských Budějovic

První písemná zmínka: 1230

Počet obyvatel: 648

Tip na výlet

Kostel svatého Jiljí v Moravských BudějovicíchZdroj: Deník/Ivana ŘíhováMěsto Moravské Budějovice

Šest kilometrů od Jakubova se mohou lidé vypravit na návštěvu do Moravských Budějovic. Ve městě je hned několik památek a zajímavostí, které by turisté při svých toulkách rozhodně neměli opomenout. Například muzeum řemesel, nacházející se přímo v Zámku Moravské Budějovice, kaple svaté Anny či kaple svatého Jana Nepomuckého. Lidé, kteří mají rádi pohled na město z výšky, by neměli vynechat vyhlídkovou věž kostela svatého Jiljí se dvěma dochovanými zvony.