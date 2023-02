Chutně to vypadá, ale než si mladík bude moci koupit vyhlášený chlebíček, musí si den počkat. Právě je totiž svědkem toho, jak se oblíbená cukrárna V Uličce stěhuje o kus dál. Na Starou poštu na Karlově náměstí. Asi sto dvacet metrů od původního místa v třebíčské Kotlářské ulici, kde stála tři desítky let.

Třebíčská Cukrárna V Uličce končí v Kotlářské ulici. Podívejte, co s ní bude dál

Mezi Třebíčany se zřejmě nenajde nikdo, kdo by se o stěhování této cukrárny nedozvěděl. Lidé zde kupují nejen zákusky a dorty, ale na různé oslavy si zde objednávají i koláčky a chlebíčky. „Když se zákazníci doslechli, že se budeme stěhovat, pořád chodili a vyptávali se kam a kdy. Říkali nám, že na Staré poště to budeme mít lepší, a vyjadřovali nám také velkou podporu,“ neskrývá radost majitelka Dana Kuchaříková.

Ta spolu se svými kolegyněmi vynáší do auta krabice. Pomáhá jí i její manžel Petr, jednatel cukrárny. Zrovna z výkladu původní provozovny odstraňuje dřívější název. „Tady v uličce jsme byli dvacet let, ale před námi tu byli ještě jiní provozovatelé. Na Staré poště se ale objeví jiný nápis. Bude to Cukrárna na Staré poště. Něco končí, něco nového začíná. Tak to zkrátka v životě je,“ usmívá se Petr Kuchařík.

Cukrárna V Uličce se mění v Cukrárnu na Staré poště

Na svém původním místě byla zhruba třicet let.

Na Staré poště bude v prostorách, kde dříve byla tzv. palačinkárna.

Ve vedlejších místnostech bude i nadále výrobna chlebíčků a zákusků.

Stěhování probíhá velice rychle. Auto pendluje z Kotlářské ulice na Starou poštu a zpět, stejně přebíhají i všichni zúčastnění. Mezi nimi i starší růžolící pán v zelených montérkách. „To víte, já chci být také na fotkách,“ ukazuje, že je veselá kopa. „To je náš děda František. Pomáhají nám všichni, kdo můžou, a my jsme za to rádi,“ prozrazuje paní Kuchaříková.

Otevírají už ve čtvrtek

Tento kvalt je namístě, protože už od zítřka budou nové prostory v provozu. „Není čas, ztrácet čas. Musíme to udělat co nejrychleji, abychom mohli přivítat zákazníky,“ vysvětluje Petr Kuchařík.

A rychlý přesun je také důvod, proč dosud nepřišly žádné emoce. „Zatím si ještě nějakou nostalgii uvědomujeme. A tím, že na Staré poště otevíráme už zítra, možná nebude ani možnost přemýšlet nad tím, že jsme v novém,“ zamýšlí se jedna z cukrářek Jana Matoušková.

Mezitím auto odjíždí ze Staré pošty zpět do uličky a Dana Kuchaříková ukazuje nové prostory. „Tady před vchodem do cukrárny bude v létě i posezení. Lidé nám říkali, že na to už se moc těší,“ sděluje majitelka.

To už se ale auto zase vrací – dnes snad již po páté. A Dana Kolaříková spolu s ostatními cukrářkami, svým manželem a dalšími pomocníky opět začíná nosit krabice do nových prostor. Do nové Cukrárny na Staré poště, která se otevírá už zítra, 16. února. Aby si onen mladík, kterému se tak sbíhaly sliny při pohledu na salámy v autě, mohl koupit zdejší vyhlášený chlebíček.