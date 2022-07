Podle ředitelky základní školy Libuše Vyhnálkové je umístění veřejně přístupného hřiště s vysokým plotem, elektrickým osvětlením a umělým povrchem ve školním areálu nešťastné. Škola dlouhodobě preferuje umístění multifunkčního hřiště v jiné lokalitě. „Je to nepříjemná kauza. Jsem ještě plná ne úplně dobrých dojmů ze zastupitelstva, kde se to řešilo. Musím si to ještě všechno promyslet. Prostor na diskusi už žel není. Zastupitelé vše schválili a odhlasovali,“ posteskla si ředitelka.

Se svými kolegy z pedagogického sboru napsala zastupitelům obce veřejný dopis, kde vysvětluje své připomínky. „V tomto jsme ve škole jednotní a stojíme si za tím, co je v dopise. Díky uzavření areálu jsou děti ve větším bezpečí před vandaly. A nehrozí ani znečištění odpadky,“ uvedla Vyhnálková. Škola také kontaktovala odbor životního prostředí v Třebíči. „Stavba může narušit kořenový systém stromů. Ty mohou postupně odumírat a v budoucnu nečekaně spadnout a způsobit neštěstí,“ upozornila ředitelka dále.

Díky Kalinovi přežil holokaust, Třebíč mu nyní věnuje strom života

Názor, že je moderní hřiště pro obec potřeba, zastává naopak starosta Zdeněk Skála. „Podobná debata se tu vede už několik let. Bylo to téma ještě před tím, než jsem byl starostou. Za mě je dobře, že tu hřiště konečně vznikne. Chybí tu. Lidé budou mít konečně větší prostor pro sport. Děti by to omezovat nemělo,“ slíbil starosta.

Obec na hřiště získala dotaci. Z více než čtyř milionů pokryje příspěvek dva miliony osm set tisíc korun. „Zbytek doplatíme z vlastního rozpočtu. Vizualizace ještě nemáme k dispozici. Bude to práce pro nové zastupitelstvo,“ řekl Skála.

Pro místní je situace v obci napjatá. „Vnímám ji a nejsem sám. Proto doufám, že se to podaří vyřešit. Snad se pře ustálí a bude to nakonec ku prospěchu všem. To hřiště může používat škola i veřejnost,“ vyjádřil svůj názor například Tomáš Vrbka. Sám je rád, že nová sportovní plocha v obci vznikne. „Chybí tu místo, kde se dá věnovat sportům. Budeme moci hrát tenis, nohejbal i volejbal. Také děti se budou určitě víc hýbat. Ti menší si tam mohou jít například zakopat,“ doplnil muž z Předína.

O co jde



Snaha získat pro Předín multifunkční hřiště trvá přes patnáct let



Také v minulosti budilo emoce



Svůj nesouhlas s ním dala škola najevo už roce 2016



Celkem vyjde na 4 187 992 korun



Odkaz na veřejný dopis: https://www.predin.cz/data_4/soubory/163.pdf