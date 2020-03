Školky zůstávají otevřené, ale přítomnost dětí by měli rodiče zvážit

Děti do školek neposílejte, pokud nemusíte. Vzkazuje to starosta města Pavel Pacal. „Mateřské školy v Třebíči zůstávají nadále otevřené pro ty rodiče, kteří nemají hlídání a chodí do zaměstnání,“ řekl.

