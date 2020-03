Třebíč – Mateřinky v Třebíči zůstanou otevřené dál. Pro rodiče, kteří pracují, je to mnohdy jediný způsob, jak zajistit hlídání dětí.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Plošné uzavření školek bude vedení města zvažovat ve chvíli, kdy klesne počet dětí ve všech třebíčských mateřských školách pod deset,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová. Do toho se nepočítá ZŠ a MŠ Na Kopcích, která zajišťuje péči o děti ze všech 93 obcí správního obvodu Třebíč ve věku od tří do deseti let, jejichž rodiče jsou například policisté, zdravotníci, hasiči nebo pracují v sociálních službách.