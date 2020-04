„O plošném uzavření bude vedení města uvažovat ve chvíli, kdy klesne počet dětí ve všech třebíčských mateřských školách v součtu pod číslo deset,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Do těchto statistik se nezapočítává dění v ZŠ a MŠ Na Kopcích. Ta je rozhodnutím kraje vyčleněná po dobu koronavirové krize k hlídání dětí zaměstnanců ze záchranných složek z celého správního obvodu, který čítá skoro sto obcí.

Některým rodičům se rozhodnutí třebíčské radnice, zatím školky nechat otevřené, nelíbí. Nespokojenost vyjádřili například na facebookovém profilu města.

Ošetřovné

Jedni to považují za nehospodárné. Jiní by přivítali, kdyby v době koronaviru mohli díky plošně zavřeným mateřinkám čerpat ošetřovné na člena rodiny, které nyní stát mimořádně vyplácí v případech, kdy města všechny školky zavřou. Jiným se nelíbí, že děti chodí do kolektivu a je tak vyšší riziko nákazy novým koronavirem.

„Nevytváří se velké kolektivy, což je podle hygieniků správné. Školky, kam už nepřišlo žádné dítě, jsme dočasně zavřeli. Ano, máme požadavky, ať mateřinky zavřeme, ale máme i poděkování za možnost mít v této době dítě ve školce,“ reagovala mluvčí Martakidisová.

V Okříškách zavřeli

V Okříškách už radní umožnili od tohoto pondělí mateřinku zavřít. „Udělali jsme to na základě průzkumu mezi rodiči, nikdo z nich teď nemá zájem o umístění dětí. Zavřená školka naopak umožní některým, kteří jsou stejně s dětmi doma, čerpat ošetřovné,“ řekl starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.