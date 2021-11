Lidé v Třebíči sledují, jak se mění Základní škola Světlo. Sdlí v budově bývalého zemědělského učiliště v Demlově ulici. Teď dostává nový kabát.

Žáci v třebíčské ZŠ Světlo nosí uniformy. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Škola má nyní pět tříd, v každé je do dvaceti žáků oblečených do modrých uniforem. „Aspoň se nemusím rozhodovat, co si ráno vezmu na sebe,“ prohlásila jedna žákyně páté třídy.