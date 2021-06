„Dostala jsem ho na konci školního roku při předávání vysvědčení. Podle mého je to skvělý dárek pro učitele, ráda dostávám dárky, které se mohou konzumovat. Za mě je to lepší než kytka,“ říká Renáta Škeříková.

Deváťák Kuba jí udělal radost tím, že namísto tradiční kytice přinesl láhev. „Byl v ní šeříkový sirup. S krasopisně nadepsanou nálepkou,“ pokračuje Renáta Škeříková.

Deváťák Kuba přiznal, že výrobcem pochutiny není on, ale jeho máma. „A pak mi pošeptal, že chtěl na cedulku připsat ještě písmeno k. Abych měla škeříkový sirup namísto šeříkového. To mě fakt pobavilo,“ směje se Renáta Škeříková. „Ale to mu prý máma zakázala,“ dodává.

Na šeříkový sirup nedá dopustit učitelka ze Svitav Renáta Škeříková.Zdroj: Deník