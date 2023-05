Podívejte se: Třebíčští skauti slavili sto let od svého vzniku

/FOTO, VIDEO/ Lup. Lup. A ještě jednou lup. Na hlavě malého chlapce přistává jedna rána za druhou. Uštědřuje mu je stejně stará holčička – a nutno poznamenat, že ani on ji nešetří. A vedle nich podobně bojují další děti. Trubky, které mají v rukou, jsou naštěstí všechny z měkkého plastu. „Už se takhle mlátí dobrou hodinu a nemůžou se toho nabažit,“ nevěřícně kroutí hlavou jedna maminka, která své ratolesti s pobaveným úsměvem pozoruje zdálky. Kdyby nebyla skautská střediska po celé republice plná, jistě nejlepším způsobem, jak nalákat děti do Junáku, by byl právě tento neobvyklý šerm. Jedná se o jednu z her, kterou si mohou v sobotu vyzkoušet návštěvníci oslav stého výročí třebíčského skautingu.

Skauti v Třebíči slavili sto let od svého vzniku | Video: Deník/Milan Krčmář