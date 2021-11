Rostoucí cena energií a nafty bude mít vliv i na ceny jízdného. „Na sezonu jsme připravení, ale budeme muset zdražovat,“ potvrdil Petr Chlubna ze skiareálu Nový Jimramov.

Provozovatelé sjezdovek přesto neházejí flintu do žita. I když není situace ani zdaleka ideální, lanovky a vleky pojedou. „Připravujeme se a počítáme s tím, že pojedeme. Ale je to komplikované. K faktoru počasí se přidaly covid a energie. A to už se vůbec nebavím o pracovní síle. To je kapitola sama pro sebe,“ komentoval Jiří Pálka ze skiareálu na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí.

Připomíná i další náklady, které jsou pro běžné lyžaře „neviditelné“, ale provozovatel s nimi musí počítat. „Musí se udělat revize, zaplatit pojištění a podobně. Teď se nám k tomu přidala i skutečnost, že podzim byl strašně suchý, takže budeme válčit i s vodou na zasněžování,“ vyjmenoval Jiří Pálka.

Ale hned dodává slovy klasika. „Tam, kde hynuli vlci, kde hynuli sobi, Čech se přizpůsobil. I my se musíme přizpůsobit. Nezbude nám nic jiného, než být optimističtí,“ nevzdával se Pálka.

Hlavní je, aby se lyžovalo

Optimistická je i Magda Vaňková, provozovatelka sjezdovek v Lukách nad Jihlavou a Křemešníku. „Připravení jsme, máme zpracované manuály, jak budou sjezdovky fungovat. A personál je oočkovaný. Věřím, že letošní sezona proběhne,“ nechala se slyšet Vaňková.

Přestože doufá, že se lyžovat bude, vidí i stále se stupňující problémy, s nimiž se musí provozovatelé skiareálů potýkat. „Minulá vláda lyžování zbytečně zasekla. Namísto toho, abychom my přispěli do státního rozpočtu, dostali jsme nějaké směšné kompenzace. Věřím, že tato sezona už bude v pohodě. I když nějaké drobné zdražování kvůli rostoucí ceně energií nás asi taky postihne. Hlavní ale je, aby se lyžovalo,“ poznamenala Magda Vaňková.

Se zdražováním počítají i na Čeřínku. „Tahle sezona bude asi složitější a náročnější. Vstupy nám násobně rostou. Takže předpokládám, že se to promítne i v cenách,“ potvrdil správce lyžařského areálu Čeřínek Vladimír Cháb. „Ale nezbývá nám, než to zkusit,“ dodal.