Nejprve se na silnicích objevily piktogramy cyklistů, nyní značkaři malují ochranné pruhy pro cyklisty. Ty jsou k vidění například na ulici Jelínkova, Marie Majerové a Kpt. Jaroše. Právě v křižovatce těchto ulic musel ustoupit ochranným pruhům odbočovací pruh pro automobily.

Mnoha řidičům se tato novinka nelíbí. „Podle mého názoru je to úplně zbytečné. Přes Majerku jezdím často, ale nikdy jsem tam neviděl hromady projíždějících cyklistů, maximálně dva až tři za týden. Oproti tomu aut a autobusů hromadné dopravy tam projíždí mnohem víc. Fakt si nemyslím, že zrušení odbočovacího pruhu bylo rozumným nápadem,“ mínil Adam Matoušek z Třebíče.

Ochranné pruhy pro cyklisty vznikají podle třebíčské radnice pouze v místech, kde to dovoluje šířka silnice. Osobní auta se vejdou do zúženého jízdního pruhu, ty rozměrnější poté mohou vjet i do cyklopruhu, nesmí však ohrozit manévrováním projíždějícího cyklistu.

Další oddělený jízdní pruh pro cestující na kolech vznikl i na Brněnské ulici. „Dělníci tam museli provést stavební úpravy, protože výškové a šířkové uspořádání nebylo zcela ideální,“ sdělil starosta Třebíče Pavel Pacal.

V rámci radničního projektu vznikne i nový okruh, který milovníky cyklistiky povede okolo významných třebíčských památek. „Začne na Karlově náměstí, dále pojedou přes židovskou čtvrť, Týnským údolím přes Hájek, k Lubí, odtud Ptáčovským žlebem zpět k řece na východní okraj Třebíče k vladislavské výpadovce. Okruh bude pokračovat podél Sportovní ulice přes lávku do Lorenzových sadů a dále přes Horka-Domky. U Terůvek se okruh potká s cyklotrasou číslo 26, po které povede na Polanku a zpět do centra,“ popsala trasu mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

V Třebíči tím má vzniknout systematická síť cyklotras, cyklopruhů a piktogramů. „Realizace vyjde na čtyři miliony dvě stě tisíc korun. Cílem a smyslem těchto opatření je, aby se cyklisté mohli smysluplně a bezpečně pohybovat po městě všemi směry,“ dodal Pacal. Nově funguje i web trebicnakole.cz. Městský cykloportál radí, kudy se kam na kole bezpečně dostat a informuje i o aktualitách ohledně cyklo dopravy v Třebíči.