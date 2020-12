Tradiční Silvestrovský běh na Klučovku letos bude. A to i přes koronavirus. Organizátoři se totiž nevzdali a rozhodli se uspořádat akci v souladu se všemi bezpečnostními opatřeními.

„Od začátku roku jsme se snažili naplánovat něco speciálního, což se nám v jisté míře splnilo. Na počátku toho všeho jsme si řekli, že prostě nechceme přerušit tu dlouholetou tradici. Hezky se nám to spojilo, že ve čtyřicátém ročníků bude i premiéra, protože proběhne první ročník virtuální běhu,“ prozradila ředitelka závodu Zuzana McBain.

První ročník nese změny, které se vážou už k názvu. „Virtuální znamená, že závodníci se registrují online a že po dokončení trasy vloží údaje ze sportovní aplikace nebo chytrých hodinek na portál, kde je online hodnocení. Závod je otevřený pro celou Českou republiku a vlastně i svět. Běžci si mohou vybrat ze dvou tras, pět a deset kilometrů,“ informovala McBain.

Nejedná zdaleka o jediné novinky. „Letos jsme poprvé zařadili kategorii chodců. Ne všichni jsou na tom totiž v tomto roce zdravotně nejlépe, takže je to proto, aby se mohlo zúčastnit více lidí, kteří nás třeba chtějí podpořit, ale nejsou na tom zdravotně tak dobře, aby celou trasu oběhli,“ vysvětlila hlavní organizátorka.

Srdce zůstává na Klučovce

Nápad přijít s virtuálním během ocenilo i vedení města. „Když jsem se o tom dozvěděl, byl jsem nadšen. Především kvůli tomu, že nedojde k přerušení tradice, jde o kulaté výročí a byla by to škoda. Jsem rád a děkuji organizátorům za to, že to takto uchopili. Tradice by se totiž měly udržovat a u nás k silvestru ten běh prostě patří,“ sdělil starosta Třebíče Pavel Pacal.

Lidé se tak zaregistrují na internetu a poté si mohou kdekoliv a kdykoliv během prosince zaběhnout zvolenou trasu. „ Je to zcela individuální, máme napsáno i na pozvánce, že si to můžete oběhnout nebo obejít kdekoliv chcete. Závod tak bude mít spoustu míst, srdce ale samozřejmě zůstává pořád v Třebíči na Klučovce,“ komentovala Zuzana McBain.

Silvestrovský běh na Klučovku má své pravidelné účastníky. Mezi nimi je i starosta města Pavel Pacal, který v posledních letech závod startoval a jako běžec se jej účastní od roku 1999. Zapojit se chystá i letos. „Většinou běhám třikrát až čtyřikrát týdně, takže mohu nahlásit že mám splněno. Původní trasu, která vede na Klučovku, si zatím schovávám, plánuji ji soukromě zaběhnout právě na Silvestra,“ plánoval Pacal.

Zapojit se do akce plánují i nováčci. „Loni jsem ten běh běžela z legrace s několika přáteli. Letos už jsem zaslechla nějaké vlaštovky o tom, zda také poběžíme. Pokud to bude jen trochu možné, doufám, že to s kamarády zaběhneme a pokud možno i ve stejné sestavě,“ nechala se slyšet jedna z loňských závodnic Martina Novotná.