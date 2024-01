/FOTOGALERIE, REPORTÁŽ/ Poklidné byly silvestrovské oslavy na Karlově náměstí v Třebíči. Příchod nového roku si tam přišlo užít několik skupin rozjařených obyvatel. Deník z místa přínáší reportáž.

Silvestrovská půlnoc na Karlově náměstí v Třebíči byla klidná. | Video: Deník/Milan Krčmář

Hlahol, který se nese od jedné skupinky stojící na Karlově náměstí v Třebíči, se náhle sjednotí v jednohlasné odpočítávání. „Pět, čtyři, tři, dva, jednáááá,“ zazní sborově.

Na nulu už nedojde, protože ji nahradí zvon městské věže vysoko nad hlavami jásajícího hloučku a také bouchnutí šampusu. „Šťastný nový rok!“ ozve se ze skupinky a přichází hromadné líbání dámské a pánské poloviny této skupiny.

Jejím nepsaným vůdcem je Marek Koukal, který nyní nechává kolovat láhev plnou bublinek. „Večer jsme strávili v bytě tadyhle u Ivety,“ ukazuje na usměvavou plavovlásku.

Ta spolu se svými kamarádkami právě zjišťuje, zda již políbila všechny muže ve skupině. „A o půl dvanácté jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat na náměstí. Z Hájku je to čtvrthodina, tak to nebyl problém. Ale překvapuje mě, že je tu relativně málo lidí. Vzpomínám si, že to tu bývalo živější,“ doplňuje Koukal.

Je pravda, že nebýt několika mladých mužů vyzbrojených pořádným arzenálem rachejtlí, které teď odpalují z prostranství před „Cyrilem“, bylo by na náměstí téměř jako po vymření. Třebíčské centrum už odvyklo masovému slavení silvestrovské půlnoci, kdy se všude válely střepy, pro davy se tu nedalo projít a bylo radno se krýt před dělbuchy a rozjařenými lidmi stříkajícími po sobě šampaňským.

Na celé velké ploše je nyní podobně slavících skupinek jen několik. Bouchání ohňostrojů a petard se ozývá spíše z okrajových částí města, kde se nacházejí třebíčská sídliště. I ta ale postupně utichají – stejně jako dělostřelba před „Cyrilem“. I zde zjevně došla munice.

Zdá se, že vstup Třebíčanů do roku 2024 byl poměrně poklidný. „Tak snad bude klidný celý nový rok,“ přeje si blondýnka Iveta, která svůj úkol již splnila. Na nikoho z přítomných pánů nezapomněla – všichni od ní dostali polibek pro štěstí pro všech dvanáct nadcházejících měsíců.