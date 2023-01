Dva roky seděli doma manželé Sobotkovi z Havlíčkova Brodu. „Letos jsme se rozhodli, že Silvestra oslavíme někde v restauraci s dobrým jídlem a muzikou,“ říká Milan Sobotka. Ovšem za předpokladů, že si manželé zamluvili místo včas. Jejich přání by se nemuselo vyplnit.

Že se po dvou letech covidového půstu lidé bavit chtějí, potvrzuje provozní Michaela Koutská z hotelu Sněžné na Žďársku. „Máme úplně plno. Volné není ani jedno místo. Zvláštní program nemáme, jen posezení v restauraci, občerstvení a živá hudba,“ dodává provozní.

Poslední den roku 2022: Turisté si vyšlápli na Melechov. Podívejte se

Kdo nemá zájem slavit příchod nového roku v hotelu, tomu nabízejí možnost zábavy hospody a restaurace. Jihlavská restaurace Tři knížata má rezervace na silvestrovské posezení. Jak říká provozní Gabriela Uhrová, restaurace je skoro plná. „Je dobře, že se lidé po covidu neodnaučili bavit. Zájem je velký, obsadili jsme restauraci i salonky,“ dodá Uhrová. Hostům restaurace nabízí speciální silvestrovské menu. „Je to menu o šesti chodech. To, co si host běžně na lístku nevybere. Mušle svatého Jakuba, nebo daňčí steaky,“ zdůrazňuje Uhrová. Silvestrovské posezení nabízí v Třebíči také tamní restaurace Kocour.

Hosté si mohou místa rezervovat, ale na Silvestra odpoledne je ještě několik míst volných.

Plno skoro do posledního místa má Pivnice Na Štokách v Humpolci v pivovaru Bernard. „Otevřeno máme do jedné hodiny po půlnoci. Posezení je neformální, pro páry i jednotlivce. S poslechem živé hudby a příjemným výhledem na město,“ informuje recepční Monika Salavová. S ohledem na velký zájem ale měli hosté bez rezervace jen malou šanci, že si posedí u stolu. Volno bylo pouze na baru nebo v případě, že by někdo z hostů naposled rezervaci odřekl.

Ne všude se ale provozovatelé rozhodli mít otevřeno do půlnoci a vítat Nový rok. „Vaříme pouze do šestnácti hodin, otevřeno máme pouze do sedmnácti hodin,“ vzkazuje hostinská Zdeňka Hašková z restaurace U České koruny v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku.

Střechy hradu Lipnice pokrývá šindel, je potřeba je opravit

Manželé Sobotkovi si mohou na Havlíčkobrodsku vybrat. Silvestr zvesela v sále s hudbou a tancem u stolu s místenkou a sklenkou půlnočního sektu nabízí Panský dům v Chotěboři na Havlíčkobrodsku který provozuje Pavel Halama. Vstupenky na akci začal prodávat už v polovině prosince. Zájemci se ale hlásili už od podzimu. „Po dvou letech covidu je to příjemná zpráva. Máme obsazenou většinu stolů. Nějaká volná místa sice zbyla, ale ty se během večera mohou ještě zaplnit,“ pochvalují si zaměstnanci.

V Havlíčkově Brodě si hosté restaurace Kozelna místa rezervují, lístek se jménem je na každém stole, ale podle servírky se ukáže kolik lidí příjde. Silvestra chystají i v restauraci Na rynku. U jednoho stolu sedí s kamarády Jiří Neubauer. „Přišli jsme se pobavit. Jestli vydržíme do půlnoci, uvidí se,“ říká s úsměvem.

Oslavy Silvestra na Vysočině

* Hotel Sněžné na Žďársku.

* Restaurace Tři knížata Jihlava.

* Restaurace Kocour Třebíč.

* Pivnice na Štokách Humpolec.

* Panský dům Chotěboř.

* Kozelna a restaurace Na rynku Havlíčkův Brod.

* Restaurace U Huberta Přibyslav.