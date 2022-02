Havárie potrubí v Jihlavě: stovky lidí byly bez vody. Ulicemi jezdila cisterna

Zasahovat u popadaných stromů a větví, které blokují silnice, musí také vysočinští hasiči. Do deváté hodiny dopoledne napočítali 120 výjezdů „Zatím nejvíce událostí řešili hasiči na na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku,“ hlásila mluvčí hasičů Petra Musilová.

Nejméně událostí řešili hasiči na Třebíčsku, ale i tam museli vyjíždět. „Před půl osmou ráno spadl strom na právě projíždějící osobní vůz v Třebíči v ulici Koželužská, událost si vyžádala jedno zranění,“ popsala Musilová.

Do popadaných stromů narazili řidiči u obcí Jedlá a Dobrá. Obě nehody se obešly bez zranění.

„Aktuálně zasahujeme také na Masarykově náměstí v Jihlavě, kde silný vítr utrhl část střechy na jednom z domů," doplnila mluvčí hasičů.

Do poškozeného trakčního vedení u Šlapanova najel vlak

Silný vítr zaměstnává hasiče a pracovníky také na železnici. Například mezi Šlapanovem na Havlíčkobrodsku a Dobronínem na Jihlavsku strom poškodil trakční vedení, do kterého najel osobní vlak. „Nejednalo se naštěstí o nic vážného. Vlak stačil zastavit, k žádnému zranění osob nedošlo. Na místě jsme zatím zřídili autobusovou dopravu, po odstranění překážky by ale souprava měla pokračovat dále. K jejímu poškození nedošlo,“ uvedl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Podle něj je situace na Vysočině v porovnání s některými dalšími částmi republiky ještě relativně dobrá. „Nejhorší je to asi na západě Čech,“ konstatoval.

Popadané stromy zastavily dopoledne dopravu na železnici v úsecích mezi Šlapanovem a Jihlavou, Havlíčkův Brod – Rozsochatec a Ždírec nad Doubravou – Hlinsko v Čechách.